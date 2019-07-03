Lenovo ve Ducati'den teknolojik iş birliği
Bir yarışta birinci olmak için sadece iyi bir motor yapmak yeterli değil. Motorun ve pilotun ruhunu dinleyip onları yorumlayıp optimize etmek şart!
Geçtiğimiz yıl açıklanan ve artık meyvelerini görmeye başladığımız Lenovo – Ducati iş birliği bize teknolojinin hayatımızın her alanında nasıl önemli bir rol oynadığını bir kez daha gösterdi. Barcelona'da MotoGP sırasında yerinde inceleme fırsatını bulduğumuz yeni teknolojiler artık bir yarış kazanmak için sadece iyi bir motor yapmak, onu çok çok iyi bir pilota teslim etmenin yeterli olmayacağını gösteriyor.
Teknik altyapısı ve donanımı tamamen Lenovo tarafından sağlanan gerçek zamanlı veri analiz sistemi, Ducati motorların yarış pistindeki her hareketini ölçüyor, motorun mümkün olan her köşesinden topladığı verileri ana sisteme aktararak operatörlerin yorumlamasını ve bu sayede motoru ve sürücüyü sürekli olarak optimize etmesini sağlıyor. Günümüzde bir motorda ana sisteme veri gönderen yaklaşık 50 farklı sensör bulunuyor. Bu sensörlerin test sürüşlerinde pist boyunca topladığı verinin boyutu yaklaşık 20 GB'ı buluyor. Lenovo ve Ducati iş birliği tam bu aşamada öne çıkıyor. Toplanan verilerin transfer edilmesi, saklanması, yorumlanması ve işlenmesi için Lenovo'nun sağladığı iş istasyonları, laptop'lar ve mobil cihazlar kullanılıyor. Burada en önemli nokta bu verileri toplayan bilgisayarların verileri hızla analiz edip sonuçları yarış ekibine göstermesi. Bu sayede gerekli modifikasyonlar yapılıyor, yarış planı güncelleniyor ve pilot piste çıktığında "büyük verinin" desteği sayesinde her seferinde en optimum sonucu alacak şekilde bilgilerle donatılmış oluyor.
Anahtar: Analiz ve optimizasyon
Docati Corse Genel Müdürü Luigi Dall'lgna Lenovo – Ducati işbirliği için şöyle diyor: "Pilotun yeteneği elbette bir MotoGP yarışını kazanmak için en önemli faktör. Arkasından da motor ve şasi geliyor. Son on yılda elektronik dünyasındaki gelişmeler teknolojinin de yarışlarda çok önemli bir kazandırıcı faktör olarak ortaya çıkmasını sağladı. Performansın yüzde 25'ini deneme turları sırasında doğru ve hızlı şekilde bilgi toplamak, bu bilgileri yine hızlı ve detaylı bir şekilde analiz etmek ve bu analiz sonuçlarını motora ve pilota yansıtmak oluşturuyor" diyor.
Hız, en önemli faktör
MotoGP yarışları gibi dakikaların, hatta saniyelerin önemli olduğu etkinliklerde kullanılan cihazların performansı ve güvenilirliği öne çıkıyor. Örneğin MotoGP'de deneme turu sonunda tur boyunca elde edilen verileri indirmek (yarış sırasında canlı veri iletimi yasak), analiz etmek ve bu analiz sonunda motorda gerekli modifikasyonları yapmak için sadece altı dakika var. Analiz uzun sürerse veya bu verileri analiz eden bilgisayar (ki bu çoğunlukla bir laptop oluyor) çökerse, teknik ekip çaresi kalıyor ve pilot yarışa iyi kalibre edilmemiş bir motorla başlamak zorunda kalıyor. Son olarak da, elbette tüm bu verileri analiz edecek olan bilgisayarı hafif olması gerekiyor, zira sürekli oradan oraya taşınması söz konusu. Ducati ekibi bu iş için Lenovo'nun ThinkPad P1 taşınabilir iş istasyonlarına güveniyor. Her yarış sonrasında bu bilgisayarlarda toplanan veriler ileri analiz için veri merkezine gönderiliyor.
Büyük veri fark yaratıyor
Büyük veri, saliselerin önemli olduğu MotoGP gibi yarışlarda fark yaratıyor ve en optimum sonuçları alabilmek için teknik ekibin en büyük destekçisi oluyor. Bunun için de hızlı, güvenli ve dayanıklı bilgisayar ekipmanlarına ihtiyaç duyuluyor. Lenovo – Ducati işbirliği bunun en önemli göstergelerinden biri. Gelecekte "performans" söz konusu olduğunda teknolojinin ve teknolojik ekipmanların daha da çok öne çıkacağı tartışmasız bir gerçek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın