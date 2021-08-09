Lenovo'dan Yeni ThinkPad ve ThinkVision Modelleri

Lenovo'nun, ThinkPad™ ve ThinkVision™ ürün gruplarına eklediği son ürünler kullanıcılara ilham ve güç verecek üstün özelliklerle karşımıza çıkıyor. Yeniden tasarlanan ve geliştirilen 4. Nesil ThinkPad X1 Extreme, müşterilerden gelen talebi karşılamak için daha fazla güç, daha iyi bağlantı olanakları ve zengin konfigürasyon seçenekleri sunuyor. En yeni 11. Nesil Intel® Core™ i9 H Serisi vPro® işlemcilerden güç alan ve en yeni NVIDIA® GeForce RTX™ Dizüstü grafik işlemcileri (GPU), 64 GB'a kadar DDR4 bellek ve çift Solid State Disk (SSD) desteğiyle sunulan 4. Nesil X1 Extreme, aynı zamanda bulut üzerindeki verilere hızlı erişim için isteğe bağlı 5G Kablosuz WAN1 ile alınabilecek.
Dayanıklı kasa ve güçlü performans
4K çözünürlüğe kadar destekleyen, ince çerçeveli 16 inç ekranın yanı sıra Dolby Vision® desteği, yeni bir FHD web kamera, çift gürültü engelleyici mikrofon ve önceki nesle göre yüzde 20 daha büyük Dolby Atmos® Hoparlör Sistemi sayesinde 4. Nesil X1 Extreme beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Ürün yüksek performansına rağmen 1,81 kilogramın altında ağırlığa sahip dayanıklı ThinkPad kasasında kullanıcıyla buluşuyor.
Dördüncü nesil ThinkPad X1 Extreme, yüksek performans sağlamak için geliştirilen Intel vPro platformunu destekleyen 11. Nesil Intel Core i9 H serisine kadar işlemci seçenekleri ve işletme sınıfı güvenlik özellikleri, canlı ekranlar ve gelişmiş mobil grafik seçenekleri için ThinkShield korumasıyla karşımıza çıkıyor. Thinkpad X1 Extreme, tasarımıyla dijital yaratıcılık odaklı işler yapan kullanıcıları, iş ve eğlence için üst düzey güç arayan profesyonel tüketicileri mutlu edecek bir güç merkezi olarak öne çıkıyor. 17,7 mm inceliğinde ve 1,81 kilogramın altında ağırlığıyla, 4. Nesil X1 Extreme, çok katmanlı güçlendirilmiş karbonfiberle ürünün kalitesini dışarıya da yansıtıyor. Kullanıcıların aşırı ısınma kaygısı taşımadan yaratıcılığın sınırlarını zorlayabilmeleri için üstün performansın yanında ihtiyaç duyulan maksimum ısı verimliliği ile göz kamaştırıyor. Lenovo mühendisleri, NVIDIA RTX konfigürasyonlu modeller için üç yeni tamamlayıcı soğutma sistemi sunuyor. Yoğun grafiklerin optimum düzeyde çalışmasını sağlamak adına üründe, geleneksel ısı borularının yanında büyük bir buhar haznesinin sağlandığı karma bir soğutma sistemi kullanılıyor. Klavye hava çıkışı sayesinde, sıvı dökülme direnci korunurken fanlardan geçen soğuk hava akışı artırılıyor. Son olarak, çift geçişli tasarım soğutma sisteminin üstünden ve altından hava geçmesine olanak tanıyarak ısı yalıtımını artırıyor. Tüm bu geliştirmeler, Lenovo'nun son teknoloji iç bileşenlerin daha fazla korunmasını sağlayan mühendislik süreçlerini mükemmelleştirme arayışının birer örneğini ortaya koyuyor.
ThinkPad X1 Extreme ürünü öne çıkan yeni özellikleriyle eşsizliğini ortaya koyuyor:
- 1,81 kg ağırlığa sahip 17,7 mm'lik bir kasa içerisinde dört taraftan ince çerçeveli, 16:10 en/boy oranına sahip yeni 16 inç ekran.
- 4K çözünürlükle 600 nit seviyesine kadar parlaklık, ultra canlı görüntü kalitesi için Dolby Vision HDR ve düşük mavi ışık teknolojisi sunan ekran seçenekleri. İsteğe bağlı dokunmatik ekran, kalem ve fabrika çıkışı renk kalibrasyonu.
- Çarpıcı görsellere güç vermek için gerekli NVIDIA GeForce RTX 3050Ti, NVIDIA RTX 3060, RTX 3070 veya 16 GB GDDR6 belleğe sahip olan RTX 3080 dizüstü GPU'sunun sağladığı yüksek performanslı mobil grafik olanakları.
- İstediğiniz yerden iletişimin her zamankinden daha kolay ve hızlı olması için evde, ofiste veya herhangi bir yerde optimum bağlantı özellikleri sunan Intel Wi-Fi 6E3 ve isteğe bağlı 5G Kablosuz WAN1.
- 4. Nesil X1 Extreme 64 GB'a kadar DDR4 bellek ve iki adet 2 TB M.2 PCIe 4. Nesil SSD ile yapılandırılabilirken, standart bir 90 Whr (Watt saat) pil, 10,7 saate kadar pil ömrü.
- Yeni tasarım, FHD veya FHD Kızılötesi web kamerayla daha yüksek video konferans kalitesi ve ayrıca fiziksel kamera gizlilik perdesi. Eğlence ve Birleşik İletişim özelliklerini daha da geliştiren diğer bir unsur olarak kullanıcıya son derece net bir ses sunan Dolby Atmos Hoparlör Sistemi ve kullanıcının kolayca anlaşılmasını sağlayan geniş alan mikrofonu.
- Güvenlik ve kullanım kolaylığı deneyimi. Windows Hello™ üzerinden kolayca oturum açmak için güç düğmesine bütünleşik parmak izi okuyucusu ve 115 mm boyutunda daha büyük bir parmak izi okuyucusu ile kontrol yöntemini efsanevi TrackPoint'e tercih eden kullanıcılara arzu ettikleri deneyim. Hızlı erişim düğmeleri sayesinde sesli ve görüntülü aramaları kolayca yanıtlayıp kapatabilme özelliği.
X1 Extreme serisi için mükemmel bir tamamlayıcı da ThinkVision M15 mobil monitör olarak sunuluyor. Sadece 860 gram ağırlığa sahip M15, USB Type-C kablosuyla kolayca bağlanabilen ve böylece tek kablolu şık bir çözüm üzerinden güç aktarımı da sağlayan 15,6 inç FHD ekran ile X1 Extreme modelinin görüntüleme alanını yaklaşık iki katına çıkarıyor. Ürünü tam işlevli bir USB Type-C portuyla uygun bir akıllı telefona bağlamak mümkün olabiliyor.
Evden çalışma ortamında kullanım kolaylığı sunan ikinci bir ekran eklemek ya da toplantı alanlarında rahatça içerik paylaşmak için ThinkVision M15, ergonomik yükseklik ayarlı sehpası sayesinde farklı kullanım biçimleri mümkün kılıyor. Göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik TÜV Rheinland® mavi ışık azaltma teknolojisine sahip ürün ayrıca dizüstü bilgisayarla aynı çantada kolayca taşınabilmesi için koruyucu bir kılıfla geliyor.
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