Lenovo'dan Yeni ThinkPad ve ThinkVision Modelleri

Teknoloji devi Lenovo, ThinkPad™ ve ThinkVision™ ürün gruplarına eklediği yeni ürünlerle daha fazla güç, daha iyi bağlantı olanakları ve zengin konfigürasyon seçenekleri sunuyor.

Lenovo'dan Yeni ThinkPad ve ThinkVision Modelleri

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri

Günün En çok Okunanları
Elon Musk'ın Starship'i Nedir? Neyi Amaçlıyor? Starship Ne Zaman Uçacak?
Uzay İstasyonunda Örümcek mi Var? İlginç Mesaj ve Sonrası Haberimizde...
36 Yıllık Super Mario Bros. Kartuşu, 2 Milyon Dolara Satılarak Rekor Kırdı!
ASUS, Windows 11'i Destekleyen Anakart Modellerini Açıkladı
Google'dan Linux'a Eleştiri: İnternet Devi Linux'u Yerin Dibine Batırdı!

 

 