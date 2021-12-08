Lenovo Yoga Slim 7i Pro İncelemesi

Lenovo'nun hem ince hem hafif hem de yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayar seçeneği Lenovo Yoga Slim 7i Pro'yu inceledik.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Lenovo Yoga Slim 7i Pro video inceleme Lenovo'nun hem ince hem hafif hem de yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayar seçeneği Lenovo Yoga Slim 7i Pro'yu inceledik.

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