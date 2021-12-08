Lenovo Yoga Slim 7i Pro İncelemesi

Lenovo'nun Yoga serisini artık bilmeyen yok. Tasarımıyla hem ince hem hafif bir seri olduğu gibi aynı zamanda yüksek performans arayanların ilgi duyduğu bir seri olmasıyla da önem kazanıyor. Bu aileden daha önce de pek çok modeli inceledik. Bu defa ise elimizde Lenovo'nun Yoga Slim 7i Pro modeli yer alıyor.
Yoga Slim 7i Pro, tasarımıyla göze oldukça hoş gelen bir model olduğu gibi, fazlasıyla ince ve sadece 1.3 kilogram ağırlığında. Böylece rahatlıkla yanınızda taşıyabiliyor ve istediğiniz yerde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
Yoga Slim 7i Pro, sahip olduğu özelliklerle de oldukça tatmin edici bir dizüstü bilgisayar modeli oluyor. Laptop'ta 14 inç boyutunda bir ekran yer alıyor. Bu ekran 2.8K olarak da nitelendirebileceğimiz 2880x1800 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. IPS panele sahip olan ekranın ekran en – boy oranı 16:10 şeklinde olurken, 400 nit parlaklığa sahip olması da ekranın fazlasıyla parlak olduğunu gösteriyor. Öte yandan bu ekranda 90Hz tazeleme hızı mevcut. Bu sayede ekran dolaşımlarında olduğu gibi ekranda görüntüleyeceğiniz multimedya uygulamalarında da akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Ekranın bir diğer avantajı ise, sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsaması. Bu da doygun renklere ve canlı bir görüntüye kavuşmanızı sağlıyor. Ayrıca ekranın Dolby Vision destekli olduğunu ve TÜV Rheinland Eyesafe ve TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikalarını bulundurduğunu da söyleyelim. Bunlar uzun kullanımda göz sağlığı açısından önemli belgeler.
Laptop'da işlemci olarak 11'inci nesil Core i7 yer alıyor. Böylece bu laptop ile günlük kullanımın dışında yük gerektiren uygulamaları da rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Grafik işlemci tarafında ise NVIDIA GeForce MX 450 ekran kartı kullanılmış. Bu da size Overwatch ve türevi oyunlarda iyi bir performans almanızı sağlayacak. Laptop'ta yüksek performans sağlanması açısından havalandırma da desteklenmiş. Laptop'ta akıllı Q Control soğutma sistemi kullanılıyor. Böylece laptop yük altına girdiğinde havalandırma sıcak havayı olabildiğince hızlı şekilde dışarı atarak cihazın serin kalmasını sağlıyor.
Bu arada bu tip kompakt laptop'larda en mühim meselelerden biri de klavye ve touchpad kullanımı. Lenovo, bu modelinde yüzde 35 oranında daha büyük bir touchpad kullanmış. Böylece mouse kullanmıyor ve işlerinizi daha çok touchpad ile yürütüyorsanız, bu geniş alan size kolaylık sağlayacak. Öte yandan TrueStrike klavye teknolojisini kullanan Yoga Slim 7i Pro, tuş mesafesi kısalmasına rağmen tuş mesafesi hissiyatını aynı tutmayı başarıyor. Aynı zamanda klavye tuşları daha yumuşak basış sağlayan bir yapıya sahip. Bu sayede bu laptop'ta yazı yazarken sorununuz olmayacak.
Yoga Slim 7i Pro'nun bir diğer önemli özelliği de ekstra güvenlik seçeneklerine sahip olması. Laptop'ta kamera güvenlik özellikleriyle donatılmış. Glance uygulaması yoluyla kurumsal düzeyde güvenlik sağlıyor. Öyle ki Glance sayesinde ekran başından kalktığınızda bilgisayar ekranı otomatik olarak kitleniyor, ekrana bakmadığınızda ise ekran blurlanıyor. Bunu üzerindeki kızılötesi sensörlerle yapabilen Yoga Slim 7i Pro, yine kafe ya da çalışma ortamı gibi kalabalık yerlerdeyken, arkanızdan birisi ekrana baktığında bunu algılıyor ve ekranda sizin görebileceğiniz bir uyarı görüntülüyor. Bu da size tam güvenlik sağlıyor.
Sonuç
Sonuç olarak toparlarsak Yoga Slim 7i Pro, gerçekten de başarılı bir dizüstü bilgisayar. Tasarım hatlarından performansına, kolay kullanım seçeneklerinden güvenlik yeteneklerine kadar dört dörtlük bir model olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda eğer bu tatta bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız Yoga Slim 7i Pro'yu rahatlıkla alışveriş listenize ekleyebilirsiniz.
CHIP Online Notu: %90
+ Güzel tasarım
+ Kullanışlı seçenekler
+ Güvenlik yetenekleri
+ Performans
+ İnce ve hafif yapı+
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