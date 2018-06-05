Lenovo Z5, İlk Çentiksiz Cep Olamadı!

Lenovo, paylaştğı "çentiksiz" telefon görüntüleriyle bizi biraz aldatsa da, etkileyici bir telefon tanıttı!

Lenovo Z5, İlk Çentiksiz Cep Olamadı!

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