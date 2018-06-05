Lenovo Z5, İlk Çentiksiz Cep Olamadı!
Lenovo, paylaştğı "çentiksiz" telefon görüntüleriyle bizi biraz aldatsa da, etkileyici bir telefon tanıttı!
Lenovo'nun bir süredir kenarından köşesinden gösterdiği telefonu Z5, sonunda duyuruldu. Telefonun oluşturduğu beklenti karşısında hayal kırıklığına neden olduğu söylenebilir ancak özellikleri hiç de fena değil.
İlk olarak karşımızda çentiksiz değil, çentikli bir telefon duruyor. Lenovo, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı görüntülere çentiği olmayan, ön yüzü tamamen ekrandan oluşan bir telefon göstermişti.
Telefon, tasarımındaki hayal kırıklığı dışında aslında hiç fena değil. 6,2 inç'lik 1080p IPS LCD ekranla gelen telefon, 19:9'luk ekran oranıyla alıştığımızdan biraz uzun. Parlak metal gövdesinin içinde Snapdragon 636 yonga setini barındıran cihaz, 6GB RAM, 64GB veya 128GB depolama alanıyla geliyor. 3.300mAh pille gelen telefon, USB Type-C portu üzerinden şarj oluyor.
Lenovo Z5'in 16MP + 8MP arka kameraları ve öndeki 8MP çift kamerası, yapay zekadan faydalanıyor. Telefon Android Oreo ile geliyor ancak Lenovo, Android P yayınlandığında güncelleme sözü veriyor.
12 Haziran'da satışa sunulacak olan telefonun 64GB'lık modelinin fiyatı 202 dolar, 128GB'lık modelinin fiyatı ise 280 dolar olacak.
Zeynel A. Öztürk
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