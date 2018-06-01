Lenovo Z5'in Gradyan Arka Yüzü Göründü
Merak uyandıran, "gerçekten" çerçevesiz olduğu söylenen Lenovo Z5, şimdi de Huawei P20 Pro'ya benzeyen arka yüzünü gösterdi.
Gerçek anlamda çerçevesiz olacağının ipuçlarını veren Lenovo Z5'in 5 Haziran'da tanıtılacağını geçen hafta öğrenmiştik. Şimdi ise firma, telefonun arka yüzünü kısmen görme şansını bizlere tanıdı.
Paylaşılan görüntüden telefonun arka yüzeyinin gradyan cam görünümüyle Huawei P20 Pro'yu andıracağı, Huawei'nin telefonunun Aurora ve Twilight renk modellerine benzeyeceği anlaşılıyor. Lenovo Z5'in yan tarafının metal bir çerçeveyle sarıldığını da görebiliyoruz.
Lenovo Z5'ten daha önce paylaşılan bilgiler arasında yüzde 95 ekran - gövde oranı, 45 günlük bekleme süresi ve 4TB depolama alanı vardı. Tüm bu bilgiler birer şakadan ibaret değilse, beklentinizi yüksek tutabilirsiniz.
Lenovo Z5'in bizlerde oluşturduğu beklentiyi karşılayıp karşılamayacağını fazla beklemeden, 5 Haziran'da görebileceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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