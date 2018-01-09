Lenovo'dan 3K Ekranlı Tablet Geliyor

Yeni ThinkPad X1 serisinde 3K ekran, 14-inç'lik bir laptop ve fazlası var!

Lenovo'dan 3K Ekranlı Tablet Geliyor

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