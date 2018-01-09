Lenovo'dan 3K Ekranlı Tablet Geliyor
Yeni ThinkPad X1 serisinde 3K ekran, 14-inç'lik bir laptop ve fazlası var!
Lenovo, CES 2018'de ThnikPad X1 serisi üç yeni tableti tanıttı. Seride Carbon, Tablet ve Yoga adlı üç farklı sürüm ve yeni bir ThinkVision X1 monitör bulunuyor. Marka, üçüncü nesil ThinkPad X1 Tablet'e yep yeni 13-inçlik bir tasarım getirdi. 3K (3,000 x 2,000 piksel) ekranı canlı renklere ve HDR desteğine sahip.
Tablet Intel'in 8'inci nesil işlemcilerinden gücünü alıuyor ve 16GB'ye kadar sistem belleğini destekliyor, ayrıca LTE-A bağlantısı sayesinde hızlı bir internet tarama tecrübesi sunuyor. Bununla beraber cihaz, yüz tanıma özelliğine sahip kızılötesi bir kameraa sahip ve 4,096 basınç seviyesine sahip bir kalem ile birlikte geliyor. Marka, cihazın 9.5 saatlik bir pil ömrüne sahip olduğunu söyledi.
ThinkPad X1 Carbon
Lenovo bu cihazın dünya'daki en ince işletme dizüstü bilgisayarı olduğunu iddia ediyor. 14-inç ekranı 2,560 x 1,440 çözünürlüğe sahip ve Dolby Vision destekli HDR monitörü sayesinde yüksek kalite görüntü sunuyor.
8'inci nesil (Core i7'ye kadar) işlemcisi, 16GB RAM'i ve 15 saat pil ömrüyle ofiste esnek ve hızlı performans sağlaması için tasarlanmış bilgisayar, kapatılabilir webcam'e, Windows Hello destekli yüz tanma teknolojisine ve 360 derece ses sistemi olan Dolby Premium Audio desteğine sahip.
ThinkPad X1 Yoga
İkinci ürün, ThinkPad X1 Yoga, Intel'in 8. nesil işlemcileri ile ve X1 Carbon'da görülen aynı Dolby Vision HDR ekran ile çalışan üçüncü nesil bir modelle yenilenmiş bir cihaz. Yoga'nın Carbon'dan farklı en önemli özelliği 360 derecelik bir menteşe açısına sahip olması. Yani klavye ünitesi tamamen arkaya katlanarak tablet biçimi alabilen bir cihazdan bahsediyoruz.
Yeni ThinkPad X1 Tablet'in fiyatı 1,599$, X1 Carbon 1,709$, X1 Yoga ise 1,899$ fiyat ile bu ayın sonunda piyasaya sürülecek.
ThinkVision X1
Lenovo ayrıca 27-inçlik 4K IPS ekranlı yenilenmiş ThinkVision X1 monitörünü de tanıttı. Bu ürün, ekranın dört kenarında da ince çerçevelere ve 4.7mm kalınlığında ultra ince bir profile sahip.
HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.2 konektörlerinin yanında Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip olan monitör, sRGB renk gamutunun %99'unu kapssıyor. Ayrıca, kullanıcı istediğinde bir düğmeye dokunarak diğer ThinkPad ürünleri gibi webcam'in üzerini kapatabiliyor.
ThinkVision X1 monitörü 799 dolardan (yaklaşık 590£, 1,020$) başlayan fiyatıyla bu ayın ilerleyen günlerinde satışa sunulacak.
Ali Ruhi Öztürk
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