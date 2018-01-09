Lenovo'dan Google Assistant'lı Smart Display

Lenovo, gücünü Google'ın asistanından alan Smart Display'i CES 2018'de tanıttı!

Lenovo'dan Google Assistant'lı Smart Display

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