Lenovo'dan Yeni Laptop Serisi: ThinkBook
Lenovo, yeni laptop serisi ThinkBook'u ve bu seriye ait iki laptop'u tanıttı!
Lenovo, iş dünyasına yönelik yeni laptop serisi ThinkBook'u tanıttı. ThinkPad'e benzeyen yeni laptoplar, karbon fiber gövdeden, TrackPoint'ten ve trackpad üzerindeki fiziksel düğmeden yoksunlar.
Yeni duyurulan ThinkBook 13s ve ThinkBook 14s, sırasıyla 13,3 ve 14 inç'lik 1080p ekranla geliyorlar. Alüminyum gövdeye sahip cihazlar, Intel'in Whiskey Lake işlemcilerini ve kullanıyorlar AMD Radeon 540X grafik yongasına sahipler. Yüzde 80'e yakın ekran-gövde oranı sunan cihazlar, iş dünyasının seveceği ThinkPad özelliklerine de sahipler. Bunlar arasında kamera için gizlilik koruması ve Skype kısayolları var. Cihazlar, dökülmelere karşı 60cc sıvı dökülme koruması da sunuyor.
Sırasıyla 15,9mm ve 16,5mm kalınlığında olan laptoplar, hafif yapıları sayesinde kolayca taşınabiliyor. Güç düğmesiyle bütünleştirilen parmak izi tarayıcısı, parmağınızı PC'nizi açarken tarıyor, böylece kilit açma işini kolaylaştırıyor.
ThinkBook 13s ve ThinkBook 14s bu ay, sırasıyla 729 dolar ve 749 dolar fiyatla satışa sunulacak.
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