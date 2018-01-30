Lenovo'nun Fingerprint Manager Pro'sunda Açık

Lenovo'nun Windows 7 ve 8.1 kullanan laptop'larında yüklü bulunan Fingerprint Manager Pro'da ciddi bir güvenlik açığı çıktı!

Lenovo'nun Fingerprint Manager Pro'sunda Açık

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