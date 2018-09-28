Lenovo'nun "Katlanabilir Telefonu" Göründü
Katlanabilir telefon savaşına dev bir firma daha katıldı!
Katlanabilir telefonlar, telefon üreticilerinin birkaç yıldır kovaladığı büyük bir düş. Çerçevelerden tamamen kurtulmak üzere olan ekranlar hakkında sonraki heyecan verici gelişme olarak görülen bu teknoloji hakkında çoğu firmanın yaptığı birçok girişime şahit olmuştuk. Samsung'un 2012 yılından beridir geliştirdiği birçok prototip gelip geçti ve hatta ZTE'nin alt markası olan Nubia, 2018 yılının sonuna kadar tüketicilere bu teknolojiyi ulaştıracağını söyleyerek bir akıllı bilek telefonunu görücüye çıkardı.
Bu mücadelede ortaya çıkan bir başka firma da Lenovo oldu. Geçen sene Cplus konsept cihazı ile şov yapan firma, 4.35 inçlik esnek AMOLED ekranının bileğe sarılabilecek kadar esnek olduğunu göstermişti. Bundan beridir katlanabilir telefon konusunda başka bir ses çıkarmayan dev firmanın o zamandan beridir ne yaptığı ortaya çıktı.
#lenovo #foldable pic.twitter.com/6IHqOT9m0S— ?? ??? ?? ?? ?? ???? (@bang_gogo_) September 26, 2018
Yeni prototip yine bir esnek ekran taşıyor ancak bu sefer ekran sadece telefonun gövdesine konumlandırılmış bir menteşe alanından bükülebiliyor. Bu ise telefonun kullanım alanlarını sınırlıyor çünkü cihazın gövdesi sadece iki şekilde kullanılabiliyor: tamamen açık ve yarı bükülü. Yine de teknolojinin bu aşamaya ulaşmış olması etkileyici.
Telefonun esnek ekranının alt kısmında ise büyük bir boşluk bulunuyor, bu da telefona eklenen uzun yapılı kasanın ortaya çıkardığı bir durum.
Bu prototipin kenarlıksız ve devasa ekranların popüler olduğu 2018 yılında gördüğümüz en şık telefon olduğunu elbette söyleyemeyiz, ancak Lenovo'nun bu prototipi seri üretim aşamasına getirdiği zaman çok daha iyi bir tasarımla kavuşturması mümkün.
Doğan Kürşat Aktaş
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