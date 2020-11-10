Leonid meteor yağmuru ne zaman? Yılın son meteor yağmuru için geri sayım

Orionid meteor yağmuru olarak da bilinen meteor yağmuru, 20-21 Ekim tarihleri arasında gözlemlenmişti. Şimdi sırada yılın son meteor yağmuru Leonid var. Leonid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Leonid meteor yağmuru ne zaman?

Leonid meteor yağmuru ne zaman? Yılın son meteor yağmuru için geri sayım

Her yıl kasım ayının ortalarında görülen Leonid meteor yağmuruna kısa bir zaman kaldı. Gökbilimcilerinin, ve meraklılarının heyecanla beklediği Leonid yağmuru esnasında her saat yaklaşık 15 tenis topu büyüklüğünde göktaşı yeryüzüne düşecek.

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Leonid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Meteor yağmuru 16 ve 17 Kasım tarihlerinde gözlemlenebilecek.

LEONİD METEOR YAĞMURU İZLENEBİLECEK Mİ?

Meteor yağmurları en iyi çıplak gözle izleniyor ancak atmosfere hızla giren göktaşları yine aynı hızla alev aldıklarından teleskop veya dürbünler dar görüş açısı nedeniyle meteorları kaçırabiliyorlar. İlgililerin pürüzsüz bir gözlem için kentin ışıklarından uzakta bir nokta seçmesi gerekiyor.

LEONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteorların Leo (Aslan) yıldız kümesinden kaynaklanmasından dolayı, meteor yağmurlarına Leonid adı veriliyor. Leonid yağmurları, Güneş Sistemine her 33 yılda bir giren Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızından çıkıyorlar.

Kuyruklu yıldız Güneş'e her yaklaştığında, beraberinde getirdiği meteorları dağıtmaya başlıyor ve bu meteorlar diğer gezegenlerin yörüngelerine giriyor.

Kimi zaman bezelye küçüklüğünde olan bu meteorların kimileri ise atmosferimize girdiğinde çıplak gözle görülebilecek kadar büyük de olabiliyor.

Meteor kümeleri atmosferdeki maddelerle sürtünmeye girdiğinden, alev topuna dönüşerek kayboluyorlar. Ancak burada ilginç bir nokta var. Dünya'mıza düşen meteor yağmurları sanıldığı gibi, kuyruklu yıldızın bu yıl bıraktığı göktaşları değiller.

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