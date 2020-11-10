Leonid meteor yağmuru ne zaman? Yılın son meteor yağmuru için geri sayım

Orionid meteor yağmuru olarak da bilinen meteor yağmuru, 20-21 Ekim tarihleri arasında gözlemlenmişti. Şimdi sırada yılın son meteor yağmuru Leonid var. Leonid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Leonid meteor yağmuru ne zaman?