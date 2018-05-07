LG, Çentiği iPhone X'ten Kopyalamadık Diyor!
Çentik, iPhone X çıktığından beri akıllı telefonlarda bir trend hâline geldi. Ama LG, bu fikre daha önceden beri sahip olduğunu iddia ediyor!
LG'nin yeni LG G7 ThinQ telefonunda bir çentik var ama firma, iPhone X'i kopyaladığını düşünmemizi istemiyor. LG'nin mobil yöneticisi Hwang Jeong-hwan, The Korea Herald'a şöyle söyledi: "Biz, çentik tasarımını Apple'dan önce planlamıştık."
LG'in söylediğinin, bu fikre önceden sahip olduğu manasına mı geldiği (ki bunu bilmemiz imkansız), yoksa iPhone X piyasaya çıkmadan G7'nin çentiği üzerinde çalıştığı manasına mı geldiği belli değil. Şu an için ne Apple ne de LG konu hakkında daha fazla yorum isteklerine yanıt vermedi.
LG G7'nin üzerindeki çentik, iPhone X'in üzerindekinden farklı, çünkü kolaylıkla açılıp kapanabiliyor. Üst köşeler karartılarak çentik görünmez hale getirilebiliyor. Bu yüzden, The Korea Herald'a göre LG, kendi çentiğini "ikinci ekran" olarak adlandırmayı tercih ediyor.
2016'da piyasaya çıkan LG V20'nin ana LCD ekranın üzerinde gerçekten ikinci bir ekranı vardı ama geçen seneki LG V30 yine tek ekran kullanmıştı.
H. Hüseyin Öztürk
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