LG G6 Mini Gerçeğe Dönüşecek mi?
LG G6'nın çok büyük olduğunu düşünenler ve LG'den ayrılmak istemeyenler. Sizin için bir umut daha var!
LG G6'nın 5,7 inç'lik ekranının tek elle kullanmak için çok mu büyük olduğunu düşünüyorsunuz? O halde LG'nin üzerinde çalıştığı düşünülen G6 Mini, tam size göre olabilir.
LG G6 Mini'nin 5,4 inç'lik ekranı için "küçük" demek, aslında zor. Söylentinin kaynağı olan TechnoBuffalo, telefonun LG G6 gibi 18:9 ekran oranıyla geleceğini söylüyor. Site, eline geçirdiği dokümanın "hassas" olduğunu ve onu paylaşamadığını belirtiyor. LG G6 Mini'nin diğer özelliklerinde ise herhangi bir sürpriz yok. Qualcomm Snapdragon 821 yonga setine sahip cihaz, LG G6 gibi üzerinde 4GB RAM ve 13MP arka kamera barındırıyor.
Rapor, LG'nin 2016'dan kalan belgelerine dayanıyor ve bu yüzden, cihazın var olup olmadığı bile şüpheli. LG G6 Mini'nin Şubat'ta LG G6 ile birlikte tanıtılması planlanmış ve daha sonra bu planlar son anda iptal edilmiş de olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın