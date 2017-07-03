LG G6'nın Küçük Versiyonu Geliyor!
LG G6'nın küçük versiyonu olan Q6, tek bir 13MP kamera ve 3GB RAM ile gelecek.
LG, G-serisinin kardeşi G6+'yı piyasaya süreli yalnızca bir hafta oldu. Özellikleri bakımından büyük bir fark olmasa da bellek 4GB'den 6GB'ye çıkmıştı, depolama alanıysa 128GB'ye yükselmişti. G6 ve G6+ boyutlarından dolayı zevkinize uymuyorsa, firmanın G6'nın bir mini versiyonu üzerinde çalıştığını duymak sizi sevindirecektir. Bu versiyonun ismi Q6 gibi görünüyor.
Bu bilgi, henüz açıklanmayan cep telefonları hakkındaki sağlam bilgileriyle tanınan Evan Blass'den geliyor.
Blass ayrıca yeni modeldeki ekranın 18:5:9 görüntü oranına sahip olacağını söyledi. Buna da ek olarak, görünüşe bakılırsa Q6 çift kamera özelliğini kaybedip onun yerine tekli bir 13MP sensöre sahip olacak ve 3GB RAM ile gelecek.
Eğer daha tatminkar bir şey arıyorsanız, firmanın gelecek aylar için planladığı V-serileri güncellemelerini bekleyebilirsiniz. Bu henüz doğrulanmamış olsa da, V30, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 835 işlemcisi, 6GB RAM ve eğimli OLED ekranla gelebilir. V30'un Eylül'de Berlin'de IFA'da duyurulma ihtimali var.
H. Hüseyin Öztürk
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