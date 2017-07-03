LG G6'nın Küçük Versiyonu Geliyor!

LG G6'nın küçük versiyonu olan Q6, tek bir 13MP kamera ve 3GB RAM ile gelecek.

LG G6'nın küçük versiyonu Q6 geliyor!

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