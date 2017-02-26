LG G6'nın Renkleri Tanıtımdan Saatler Önce Sızdı!
Bugün tanışmayı beklediğimiz LG G6'nın üç farklı renk seçeneği, tanıtımdan hemen önce sızdı!
LG'nin MWC 2017'deki basın etkinliğinin başlamasına saatler kaldı. Bu etkinlikte tanıtılmasını beklediğimiz LG G6, bir kez daha sızdı ve bu defasında bizlere üç renk seçeneğini gösterdi.
Kesintisiz sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blass, yine yapacağını yaptı ve bu seferki paylaşımıyla LG G6'nın "mystic white", "astro black" ve "ice platinum" renk seçeneklerini gösteren bir görsel paylaştı. Resme yakından baktığımızda mystic white modelinin çerçevesinde "altın" renginin kullanıldığını, astro black'te ise gümüş renge yer verildiğini görüyoruz. Ice platinum modeli de astro black'e benzer bir metal çerçeve kullanıyor.
LG'nin tanıtımı bugün saat 13:00'te başlayacak ve cihazın nasıl olacağı konusunda şimdiden iyi bir fikrimiz var.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
sabirsizlikla bekliyorum...
Bu sefer olacak gibi