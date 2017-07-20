LG G6'nızı Çift Hoparlörlü Olsun!
LG G6'nın telefon hoparlörünü, normal bir hoparlör haline getirmek mümkün! Nasıl mı? İşte böyle...
LG G6 birkaç ay önce piyasaya çıkmıştı ve eğer bir tanesine sahipseniz, öndeki telefon hoparlörünü normal hoparlör olarak kullanmanın bir yolu olduğunu duymak hoşunuza gidecek. Bu kulağa garip gelse de, aslında Motorola ve Huawei gibi bazı üreticilerin cihazlarında varsayılan olarak bulunabilen bir özellik.
Doğal olarak bu LG'den yeni bir güncelleme yüklemek kadar kolay yapılmıyor. Açık olmak gerekirse bu LG tarafından resmi olarak çıkarılmış bir şey değil ve etkinleştirmek telefonunuza zarar verebilir, bu yüzden dikkatli olun. Denemeye karar verirseniz, cep telefonunuzun root'lanmış olması gerek, sonrasında da şu talimatları uygulayın:
Adımlar:
1: Bir root dosya yöneticisi kullanarak, system/etc klasörüne gidin ve mixer_paths_tasha.xml dosyasınının adını mixer_paths_tasha.xml.bak olarak değiştirin.
2: my mixer_paths_tasha.xml dosyasını indirin
3: my mixer_paths_tasha.xml dosyasını system/etc klasörüne yapıştırın ve tüm izin kutucuklarını işaretleyin
İndirilecek dosyayı burada bulabilirsiniz. Eğer işler yolunda giderse, ön telefon hoparlörünü normal hoparlör olarak çalışacak şekilde ayarlamış olacaksınız. Bu tabii ki müzik çalarken veya herhangi bir ses çalarken size daha çok ses verecek, ama bir de iki farklı kanaldan yayıldığı için "çok daha iyi bir ses deneyimi" sunacak.
H. Hüseyin Öztürk
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