LG G7, Gelişmiş Bir İris Tarayıcısıyla Gelebilir!
Yeni keşfedilen bir patent, LG'nin 2018 amiral gemisinin bu gelişmiş özelliğe sahip olacağını söylüyor!
LG iris tarama işlevinde Samsung'un izini şimdiye dek takip etmedi; en yeni telefonlarında parmak izi tarayıcısıyla yetindi. Ancak yeni bir patent, LG'nin 2018'de tanıtacağı LG G7'ye göz tarama işlevini ekleyebileceğini gösteriyor.
LetsGoDigital'in ortaya çıkardığı patent, bildiğimiz iris tarama işleviyle birlikte birkaç ek işlevden bahsediyor. Örneğin sensör, göz okuma işlevini ortamdaki ışığa göre ayarlayabiliyor ve göz bebeğinizin boyutlarındaki değişmeyi kabul ediyor. Böylece ışıklandırma koşulları nasıl olursa olsun göz tarama işlevini kullanabiliyorsunuz.
Buna ilave olarak LG G7 sizden ekrandaki noktaları takip etmenizi isteyebiliyor, böylece basit bir fotoğraf veya üç boyutlu olarak basılmış bir heykelle sistemi kolayca kandıramıyorsunuz. LG, göz tarama işlevini ön kameraya entegre ederek maliyeti düşürmeyi planlıyor.
İris tarama işlevinin LG G7'ye gelip gelmeyeceğini şimdilik bilmiyoruz. LG'nin G7'de OLED ekrana geçeceğine dair dedikodular da var ancak bu tür dedikodular için henüz biraz erken. Bununla birlikte LG G7'nin Ocak'taki CES 2018'de tanıtılacağına dair fısıltılar da var.
Zeynel A. Öztürk
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