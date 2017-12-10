LG G7, Gelişmiş Bir İris Tarayıcısıyla Gelebilir!

Yeni keşfedilen bir patent, LG'nin 2018 amiral gemisinin bu gelişmiş özelliğe sahip olacağını söylüyor!

LG G7, Gelişmiş Bir İris Tarayıcısıyla Gelebilir!

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