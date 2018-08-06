LG G7 ThinQ İçin Hangi Kılıfı Tercih Etmeli?
LG G7 ThinQ, 4000+ TL fiyatıyla pahalı akıllı telefonlardan biri. Peki, onu korumak için hangi kılıfı tercih etmeli?
LG G7 ThinQ, 4000+ TL fiyatıyla pahalı akıllı telefonlardan biri. O nedenle hemen her amiral seviyesi akıllı telefon gibi, onun da sağlam bir kılıfa ihtiyacı olduğu kesin. Zira onu düşürüp kırmak istemezsiniz.
Spigen'in çok sayıda akıllı telefon için uygun ve sağlam kılıfları bulunuyor. Bunlardan LG G7 ThinQ için olanları ise değerlendiriyoruz. Bir nevi kutu açılışı ve inceleme formundaki LG G7 ThinQ Spigen kılıf videosunu hemen yukarıda görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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