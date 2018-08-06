LG G7 ThinQ İçin Hangi Kılıfı Tercih Etmeli?

LG G7 ThinQ, 4000+ TL fiyatıyla pahalı akıllı telefonlardan biri. Peki, onu korumak için hangi kılıfı tercih etmeli?

06 Ağustos 2018 09:30