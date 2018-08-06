LG G7 ThinQ İçin Hangi Kılıfı Tercih Etmeli?

LG G7 ThinQ, 4000+ TL fiyatıyla pahalı akıllı telefonlardan biri. Peki, onu korumak için hangi kılıfı tercih etmeli?

Oynat LG G7 ThinQ, kılıfa giriyor! LG G7 ThinQ, 4000+ TL fiyatıyla pahalı akıllı telefonlardan biri. Peki, onu korumak için hangi kılıfı tercih etmeli?

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