LG'den İsterseniz Düz, İsterseniz Kavisli Olabilen "Esnek" Monitör Geliyor

Yeni yıla girmemizle beraber Tüketici Elektroniği Fuarı CES'in heyecanı da başladı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayacak olan CES 2021'de LG'nin de ilginç tanıtımları olacak. Bunlardan biri olarak da şirketin esnek ekranlı bir monitör tanıtması bekleniyor.
Bugüne kadar hemen her fuar alanında LG'nin standında genelde dalgalı ekranlar görmeye alıştık. Kendine ayrılan alanı devasa esnek ekranlarla donatmaya alışkın olarak Güney Koreli şirket, bu defa ise CES 2021'de film ve oyun modlarına uygun esnek ekranlı bir monitör tanıtma planı yapıyor. Bu monitörün Bükülebilir CSO (Cinematic Sound OLED) ekrana sahip olması beklenirken, monitörün ekran boyutunun 48 inç, çözünürlüğünün ise 4K olacağı ifade ediliyor.
LG'nin daha önce katlanabilen televizyonlarını görmüştük. Buna benzer bir monitörün tanıtımını yapması beklenen şirket, elbette muhtemelen bu kategorideki televizyon ağını da şekillendirecektir.
Öte yandan LG, CES 2021'de tasarım cihazlarını da genişletecek. Mobilya Konseptli Cihazlarının lansmanını, katılımcıların beğenilerine göre özelleştirilebilen cihazlarla sanal bir yaşam alanı tasarlamalarına olanak tanıyan interaktif bir deneyimle CES 2021'de yapacak olan şirket, CES etkinliğini 11 Ocak tarihinde gerçekleştirecek.
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