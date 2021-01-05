LG'den İsterseniz Düz, İsterseniz Kavisli Olabilen "Esnek" Monitör Geliyor

Hayır; bu kez karşımızda duran bir akıllı telefon değil. LG, CES 2021'de isterseniz düz, isterseniz kavisli olabilen esnek bir monitör tanıtabilir.

  • Ercan Uğurlu
LG, CES 2021'de Esnek Monitörü Tanıtacak

Yeni yıla girmemizle beraber Tüketici Elektroniği Fuarı CES'in heyecanı da başladı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayacak olan CES 2021'de LG'nin de ilginç tanıtımları olacak. Bunlardan biri olarak da şirketin esnek ekranlı bir monitör tanıtması bekleniyor.

Bugüne kadar hemen her fuar alanında LG'nin standında genelde dalgalı ekranlar görmeye alıştık. Kendine ayrılan alanı devasa esnek ekranlarla donatmaya alışkın olarak Güney Koreli şirket, bu defa ise CES 2021'de film ve oyun modlarına uygun esnek ekranlı bir monitör tanıtma planı yapıyor. Bu monitörün Bükülebilir CSO (Cinematic Sound OLED) ekrana sahip olması beklenirken, monitörün ekran boyutunun 48 inç, çözünürlüğünün ise 4K olacağı ifade ediliyor.

LG'nin daha önce katlanabilen televizyonlarını görmüştük. Buna benzer bir monitörün tanıtımını yapması beklenen şirket, elbette muhtemelen bu kategorideki televizyon ağını da şekillendirecektir.  

Öte yandan LG, CES 2021'de tasarım cihazlarını da genişletecek. Mobilya Konseptli Cihazlarının lansmanını, katılımcıların beğenilerine göre özelleştirilebilen cihazlarla sanal bir yaşam alanı tasarlamalarına olanak tanıyan interaktif bir deneyimle CES 2021'de yapacak olan şirket, CES etkinliğini 11 Ocak tarihinde gerçekleştirecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
7 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Xiaomi cep telefonu sürprizi
6 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda taşınabilir şarj cihazı, kulaklık ve birçok ürün...
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Günün En çok Okunanları
Sızan Yeni Galaxy S21 Ultra Görüntüsü, S Pen'in "Akıbetini" Ortaya Koydu
LG'den İsterseniz Düz, İsterseniz Kavisli Olabilen "Esnek" Monitör Geliyor
Apple'ın İsmi Nedeniyle Yasakladığı Uygulama, Geri Döndü!
TV Pazarına Sürpriz Bir Dev Daha Girdi; Kendi TV'lerini Yaptığını Duyurdu
1.000 Yıl Önceye Ait Çin Parası, İngiltere Topraklarında Ortaya Çıktı

 

 