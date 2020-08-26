LG'nin T şeklinde dönebilen ekranlı telefonu Wing'ten görüntüler paylaşıldı

LG'nin T harfi şeklinde ürettiği ve dönebilen ikinci ekrana sahip ilginç telefonu Wing, yeniden gündemde. Sızdırılan yeni bir video, LG Wing'in nasıl görüneceğini ortaya koyuyor. İşte değişik tasarıma sahip Wing'ten görüntüler...

LG'nin T şeklinde dönebilen ekranlı telefonu Wing'ten görüntüler paylaşıldı

Güney Koreli teknoloji markalarından LG'nin T harfi şeklinde akıllı telefon üzerine çalıştığı daha önce ortaya çıkmıştı. Yakında lansman yapması beklenen bu akıllı telefonla ilgili detaylar henüz bilinmese de sızdırılan bir video, LG Wing'in nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

LG WİNG MODELİ NELER SUNUYOR?

"Wing" modeli, şimdiye kadar satışa çıkan hiçbir akıllı telefona benzemiyor. LG Wing modeline yakından bakıldığında, toplamda 1 buçuk ekrana sahip olduğunu görülüyor.

Telefonun arka kısmında bulunan yarım ekran, istenildiğinde dönebiliyor ve telefon T şeklinde kullanılabiliyor.

Büyük ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olan telefonun küçük ve dönebilen ekranıysa 4,0 inç büyüklüğe sahip.

Ayrıca kullanıcılar, bu iki ekranı tek bir ekranmış gibi kullanabiliyor ve görüntü elde edebiliyor.

Paylaşılan görseller, telefonun bir arabada nasıl navigasyon cihazı olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

LG Wing'tw, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alması ve telefonda 8GB RAM bulunması bekleniyor.

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