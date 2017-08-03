LG, V30'da İkinci Ekran Yerine Ne Kullanacak?
LG, V serisinin beklenen yeni modeli V30'da ikinci ekranın yerine "başka bir şey" kullanabilir!
LG'nin ikincil şerit ekranını V serisinin yeni sürümünde kullanmayacağına dair söylentiler duyuyorduk. Bu daha sonra cep telefonlarının tasarımı sızdığında doğrulanmış oldu, cihaz neredeyse şu anki G6 ile aynı görünüyordu.
Görünüşe bakılırsa LG, V serisinin köklerinden tamamen vazgeçmiyor çünkü telefonun özelliklerine hızlıca ulaşmak için yeni bir özellik getiriyor. Bu haberin kaynağı, telefonun "yüzen çubuk" diye bir özellikle geleceğini söyleyen Android Authority. Kaynak yüzen çubuğun ne olacağına dair pek detay vermese de, ikinci ekranın yerine geçerek kullanıcılara kısa yollara erişim sağlayacağına işaret ediyor.
Kaynağa göre, V30 büyük bir 6-inç Full Vision ekranla gelecek ve G6 ve Q6'da olan neredeyse-kenarsız tasarıma sahip olacak; ayrıca HDR 10 ve Google Daydream desteği sunacak. Kameraya gelince, çift lens olacağı belli, ayrıca LG'nin f/1.6 diyafram açıklığına sahip gelişmiş bir lens sunma ihtimali de var. Firma ayrıca her zamanki DAC düzenine de geliştirmeler ekleyebilir, örneğin B&O ile iş birliği gibi.
Ne yazık ki LG Ağustos'taki etkinliğinde V30 hakkındaki detayları açıklayana kadar ne planladığından emin olamayacağız. Firmanın etkinliği 31 Ağustos'ta gerçekleşecek. IFA Berlin ise bir gün sonra başlayacak ve 1 Eylül'den 6 Eylül'e kadar sürecek.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın