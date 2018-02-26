LG V30S ThinQ ve Yapay Zekası Tanıtıldı
LG, MWC fuarında yeni telefonu V30S ThinQ'yu ve beraberindeki yeni yapay zeka teknolojilerini ortaya çıkardı!
- Ali Ruhi Öztürk
Barselona'da gerçekleşen Mobile World Congress'e katılan LG, V30'u tazelemek için geliştirdiği V30S ThinQ adlı yeni telefonunu tanıttı. Geçtiğimiz aralık ayında gerçekleşen CES'e ilk defa duyurulan ThinQ, LG'nin yapay zeka girişimi için bulduğu marka ismi. Görünüşe bakılırsa bu teknoloji akıllı telefonlar için hazır hale gelmiş bile.
Bu telefon ile birlikte markanın en yoğun şekilde odaklandığı konulardan biri obje tanıma teknolojisi. Daha önce Huawei'nin Mate 10 telefonunda benzerini gördüğümüz bu teknoloji sayesinde, kameranın odaklandığı alandaki öğeler telefon tarafından tanımlanabiliyor. Bu öğeler şimdilik sekiz kategoriye ayrılmış durumda; portre, yemek, hayvanlar, manzara, şehir, çiçekler, gün doğumu ve gün batımı.
Bu telefon ayrıca Bright Mode denilen bir özellikle beraber geliyor. LG telefonları zaten karanlık durumlarda iyi fotoğraf çekebilen kameralara sahipti, ancak V30S'nin kamerası daha bile iyi olacak. LG'ye göre V30S yapay zekanın da yardımıyla iki kat daha aydınlık görüntüler alabilecek.
Kamera için gelen son yeni özellik ise QLens. Bu teknoloji sayesinde bir objenin sadece görüntüsünü alarak internette benzer objeleri aratabileceksiniz. Örneğin bir şişe gazozun görüntüsü ile arama yaparak bir şişe gazoz daha satın alabileceksiniz.
LG V30S ThinQ ayrıca Voice AI ve Google Assistant özelliklerine de sahip. Böylece telefonu kolayca uzaktan sesinizle kontrol edebilirsiniz.
V30S ve V30S+ telefonlarının ikisi de 6GB RAM'e sahip olacak ama sırasıyla 128GB ve 256GB depolama alanına sahip olacaklar. Bunun dışında donanımları oldukça benzer; iki varyasyon da Snapdragon 835 çipseti, 6-inç 2,880 x 1,440 OLED FullVision ekrana sahip.
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