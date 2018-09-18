LG V40 ThinQ'dan Gelen Son İpuçları
LG V40 ThinQ'ya ait olduğu iddia edilen görüntü, tasarıma yeni bir bakış atmamıza olanak tanıdı!
Zaten LG V40 ThinQ modelini gösteren birkaç fotoğraf görmüştük ve şimdi karşımıza yeni bir tane daha çıktı. Bu sefer telefonun ön kısmının ve çentiğinin yakın bir görüntüsünü bize veriyor.
MySmartPrice tarafından paylaşılan görüntü çok fazla yeni bir şey göstermese de, nispeten küçük sayılabilecek çerçevelerinin yine de, örneğin, iPhone XS'inkinden daha büyük olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, LG V40 ThinQ üzerindeki çentik daha küçük ve bu da iki kamera lensi barındırmasına rağmen, kameranın Apple'ın telefonlarındaki TrueDepth tarzı akıllı bir teknolojiyi barındırmayacağı anlamına geliyor olabilir.
Yeni görüntü ayrıca V40 ThinQ üzerindeki düğme dizilimini yeniden gösterir nitelikte. Sağ kenardaki güç düğmesinin ve soldaki ses düğmelerinin bulunması klasik bir tasarım olsa da, ses tuşları altında henüz tam olarak ne olduğu kesinleşmemiş başka bir düğme daha var. Bunun Google Asistan'ı başlatmak için kullanılabileceğini tahmin ediyoruz, ancak ortada henüz kesin bir açıklama mevcut değil.
Görüntüden çıkarılabilecek başka bir şey yok, ancak önceki sızıntılar ve söylentiler LG V40 ThinQ'un arkada üç kamera, arkaya bakan bir parmak izi tarayıcısı ve Snapdragon 845 yongaseti ile geleceğini gösteriyor.
Bütün bunlar şimdilik kesin özellikler olarak dikkate alınmamalı. Ancak hiçbirinin de tutarsız veya inanılmaz olmaması bu telefonun LG'nin 4 Ekim'de duyuracağı telefon olduğuna işaret ediyor. Bekleyip göreceğiz...
Yavuz Alp Şimşek
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