LG, webOS Auto İçin Microsoft'la Bir Arada!
LG, webOS Auto'yu Microsoft'un yazılımı ile birleştirerek pek çok yeni imkan sunuyor!
LG, geçtiğimiz ayın sonlarında düzenlenen Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) 2019'da, webOS Auto In-Vehicle Infotainment (IVI – Araç içi bilgi eğlence) sistemini Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP – Microsoft Bağlantılı Araç Platformu) ile birleştiren yeni bir sistemin gösterimi yaptı. webOS Auto ve MCVP'nin bir araya gelmesi ile beraber araç içi bilgi eğlence sistemi, pek çok veriyi toplama ve iletme yeteneklerine kavuşuyor.
Yeni sistem, araç tarafından oluşturulan verileri toplayarak bulut üzerinden Microsoft'un Power BI yazılımına gönderecek. Bu veriler, OEM'lerin kullanıcı deneyimini, güvenliği ve aracın yaşam döngüsünü geliştirmek için kullanabilecekleri faydalı bilgiler olacak. Ayrıca sistemi kullanan üreticiler de bu verileri kullanarak araçlarında sundukları hizmetleri genişletebilecek.
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