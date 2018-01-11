LG'nin OLED Canyon'u CES'i sardı!

LG'nin standında kullandığı ancak satışa sunmadığı bu devasa ekran, CES'te görenleri büyülüyor!

LG'nin OLED Canyon'u CES'i sardı!

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