LGS ve YKS ne zaman, saat kaçta? LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat vermişti. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı geldi...