LGS ve YKS ne zaman, saat kaçta? LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı geliyor

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS ve 27-28 Haziran'da yapılacak YKS sırasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan "LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" mesajını paylaştı.
LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler. pic.twitter.com/9gC5c0OIKV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.
2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45
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