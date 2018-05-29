Lider olmak isteyenlere fırsat!
Honor "şehir liderleri" programı kapsamında kullanıcılara yepyeni fırsatlar sunuyor.
Orta segment telefonları pazarına hızlı bir giriş yapan Honor "Şehir/Bölge Liderleri" adını verdiği bir program çerçevesinde hem Honor ürünlerini deneyimleyecek, hem de takipçilerini ürünler ile bir araya getirecek yüzler arıyor.
Honor'dan gelen duyuru ve başvuru linki
Uzun vadade birlikte çalışabileceğimiz sıkı Honor takipçileri arasından 'Şehir/Bölge Liderleri' seçiyoruz.
Honor Bölge Liderleri, bölgelerinde aylık olarak etkinlikler organize eder ve Honor Türkiye ekibi ile bölgelerindeki Honor takipçileri arasında bağ kurulmasına katkı sağlar. Bölge Liderlerimiz, takipçilerle eğleneceli ve interaktif etkinlikler düzenleyerek, takipçilerin biraraya gelmesinde büyük öneme sahip olacak.
Honor Bölge Liderleri, kullanıcıların ürünlerimizi nasıl kullanacaklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Mobil kurslar, takipçilerin sorularına yanıt verme ve anket oluşturma gibi pek çok içeriği organize eder.
Bölge Liderlerinin Sahip Olacağı Avantajlar
- Bölgenizde Honor'u temsil edebileceksiniz.
- Yüksek performans gösteren ekip üyeleri ürün lansmanlarına, özel etkinliklere ve yıllık festivallare katılma hakkı kazanır.
- Honor Türkiye tarafından verilen etkinlik görevlerini başarıyla yerine getiren ekip üyeleri, her ay ya da her çeyrekte özel hediyelerin sahibi olur.
- Bölge liderleri Honor Türkiye ekibi ile sıkı bir iletişim halinde olacak. Ekibimizle birlikte pek çok farklı eğlenceli etkinliğe katılacaklar.
Bölge liderlerinin seçileceği şehirler: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep, Trabzon(Karadeniz bölgesindeki farklı illerden de başvuru yapılabilir)
Önümüzdeki dönemde çok daha fazla şehirde bölge temsilcileri belirleyeceğiz. Şehrinin de önümüzdeki dönemki başvurularda yer almasını istiyorsan, yorum bölümünde belirtmeyi unutma!
Son başvuru tarihi: 9 Haziran 2018
Başvuru linki: http://bit.do/Honorbolgeldr
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