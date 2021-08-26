lifebox'a Yüklenen Dosya Sayısı 8,5 Milyarı Geçti

Türkiye'nin kişisel bulut depolama servisi lifebox, uygulama mağazalarında 17 milyon indirilme sayısına ulaştı. Bugüne kadar 8,5 milyardan fazla dosya yedeklenen ve ücretsiz olarak yüksek güvenlikli bulut depolama hizmeti sağlayan lifebox'tan ücretli abonelik hizmeti alarak ek depolama alanı ve ayrıcalıklardan yararlanan abone sayısı 1 milyonu aştı.

lifebox'a Yüklenen Dosya Sayısı 8,5 Milyarı Geçti

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