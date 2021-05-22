Likee, Gençlerin Hayallerini Gerçekleştiriyor

Kullanıcıların ürettikçe ün ve para kazanmalarını sağlayan sosyal medya platformu Likee, Türkiye'deki varlığını artırırken, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşan dijital içerik dünyasında sesini duyurmak isteyenlere rekabet avantajı sağlıyor.