Likee, Gençlerin Hayallerini Gerçekleştiriyor

120 milyonun üzerinde kullanıcısı ile dünyanın önde gelen video oluşturma platformlarından Singapur merkezli Likee Türkiye'de de her geçen gün popülaritesini artırıyor. İçerik üreticilerini odağına alan ve kullanıcılarına ürettikçe ün ve para kazandıran yeni sosyal platformu[A1] Likee, düzenlediği çeşitli platform içi etkinliklerle kullanıcıları influencer olma hayallerine yakınlaştırıyor. Bu hedefle ilerleyen şirket "Likee Ailesi Yarışıyor" etkinliğiyle, Türkiye'de kazanan ilk takımı duyurdu. Haftalar süren etkinlikte ürettikleri içeriklerle en çok beğeni alan 6 kadın kullanıcıdan oluşan ekip Team RA, şampiyon olarak Türkiye genelinde platformda ek görünürlük ve star olma şansı yakaladı.
"Likee Ailesi Yarışıyor" etkinliğinin ilk sezonunun kazananı olan Team RA adına konuşan ekip lideri Yaşam, "Bu yarışmaya beş kadın arkadaşımla birlikte katıldık ve kazandık. Bana yeni kapılar açan Likee platformunu yeni isimlerle birlikte daha iyi bir yere getirmek istiyorum, çünkü ben de bu platform sayesinde tanındım" diyor.
100 milyondan fazla izlendi
9 Nisan'da başlayıp 9 Mayıs'a kadar süren "Likee Ailesi Yarışıyor" maratonuna toplam 150'den fazla resmi içerik üretici, 15 takımla katıldı. #AileKomedileri, #EnBüyükDeğişim gibi farklı etiketler altında düzenlenen etkinlik, toplamda 100 milyondan fazla kez[A1] izlendi.
Yarışmada takımlar, uygulama ve diğer platformlar üzerinden en çok beğeni ve hayranı toplamak için kıyasıya mücadele verdi. Takımlar yarışma süresince nakit ödüllerin yanında, profillerine çok daha fazla takipçi sağlayan hızlandırma kartları ve resmi Likee hesaplarından paylaşım hakkı da kazandı. Böylece sadece şampiyon takım değil, yarışmaya katılan diğer ekipler de etkinlik süresince ön plana çıkma şansı yakaladı.
Ayrıca Team RA'nın altı üyesinden üçünün de TikTok'tan gelmiş olması da oldukça ilginç. Peki bu içerik üreticiler neden Likee'yi tercih ettiler? Gelin ekip üyelerinin ve Likee yöneticisinin bu konudaki görüşlerine bakalım.
Kazanan takımdan kısa sürede büyük başarı
Kazanan ekip Team RA'nın üyeleri, Likee'ye geçtiğimiz birkaç ay içinde katıldı ve toplam 108 binden fazla takipçi toplamayı başardı. Yarı zamanlı içerik üretici olarak Likee'ye altı ay önce katılan Fransızca Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Yaşam, bu sürede 213 binden fazla takipçi kazandı. Kısa sürede popülerliğe ulaşmasının ailesi sayesinde gerçekleştiğini söyleyen ekip lideri Yaşam, "Onlarla çok güzel bir iletişimim var. Sanırım takipçilerime sempatik geliyorum ve beni seviyorlar." diyor. Bu başarısının takım arkadaşları ve takipçileriyle olan iyi iletişimine borçlu olduğunu da belirtiyor.
Ekip üyelerinden PERI ise[A1] "Likee bizim gibi yeni içerik üreticiler için bence en ideal platform çünkü hem üretilen videolar için ödeme sistemi var hem de canlı yayınlardan elde edilen gelirden herhangi bir kesinti yapmıyor." diyor. Özellikle dans içerikleri üreten tam zamanlı içerik üretici Peri, Likee'den ilerlemeye kararlı olduğunu da belirtiyor.
Bir diğer ekip üyesi Ceylan ise Likee'de içerik üretmesinin yanında fotoğrafçılık da yapıyor. "Hırslı ve disiplinli çalışma en önemli noktalar. Ayrıca takipçilerime karşı her zaman çok samimiyim". diyen Ceylan, aynı anda ilerlettiği iki farklı kariyer yolunun, ailesi ve arkadaşları tarafından da desteklendiğini belirtiyor.
"Türk içerik üreticilerinin hayallerine yardımcı olmak istiyoruz"
Yarışmayla ilgili olarak Likee Türkiye Ülke Müdürü Phyllis Chen şunları söyledi: "Likee dünyanın önemli pazarlarında yüksek sayıda kullanıcı ve önemli bir marka bilinirliğine sahip. Türkiye, büyümeye çalıştığımız önemli pazarlardan biri. Türk içerik üreticilerinin parlak fikirleriyle yeteneklerini göstermeleri ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Bu açıdan Likee, influencer olmak isteyenler için bu alanda büyümelerini sağlayacak yollar ve öncü hizmetler sunmaya devam edecek."
Likee rekabette avantaj sağlıyor
Son yıllarda Z Kuşağı'nda online platformlar üzerinden içerik oluşturma oldukça popüler bir akım. Farklı platformlarda oluşturulan video içerikler ve canlı yayınlar sayesinde internet dünyasında milyonlarca takipçisi olan yeni yıldızlar doğdu. Takip edenler için de farklı eğlenceli içerik imkanı sağlayan bu platformlar arasında Likee, sunduğu yeni sistemlerle her gün biraz daha kalabalıklaşan içerik üretim dünyasında rekabette öne çıkıyor. Likee, üreticiler için takipçi tabanına, ilgi alanlarına, içerik türlerine vb. göre kişiselleştirilmiş farklı destekler ve ek hizmetler sunuyor. Bu şekilde bu platforma yeni giren isimler influencer olma yolunda çok daha rahat şekilde ilerleyebiliyor. Giderek daha da kalabalık hale gelen influencer dünyasına yepyeni fırsatlar sunmayı hedefleyen Likee, sağladığı yeni çözümlerle denemenizi bekliyor.
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