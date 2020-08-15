Link kısaltma nedir, nasıl yapılır? Link kısaltma siteleri nelerdir?

Link kısaltma, uzun veya karmaşık görünen URL veya IP adresini aynı sayfaya daha kısa bir link üzerinden ulaşmaya yardımcı olan hiperlink tekniği. Peki Link kısaltma nasıl yapılır? Link kısaltma siteleri nelerdir?