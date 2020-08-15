Link kısaltma nedir, nasıl yapılır? Link kısaltma siteleri nelerdir?

Link, sözlükteki anlamı "bağlantı" olan ve İnternet üzerindeki farklı web sitelerini birbirine bağlayan bir nevi kısayoldur. Farklı sayfaları birbirine bağlamayı sağlayan bu yapı işaretlendiği yazı, görsel, video gibi içeriği paylaşıma açmaya yarar. Günümüzde sosyal medya ve İnternet siteleri üzerinden neredeyse her saniye gerçekleşen paylaşımlar link ile çok daha kolay erişime sahip oluyor.
Link paylaşımı yapıldığında genellikle bunu altı çizili halde belirtilmiş görürsünüz. Rengi de farkedilmesi adına yazı renginden farklı olur ve genelde mavidir. Link kullanımında açılacak ekranın durumuna göre iki farklı terim ile karşılaşılır. Blank ve Self olarak isimlendirilen bu link paylaşım türleri açılan yeni sekmenin nerede açılacağı ile bağlantılıdır. Blank link kullanılması halinde paylaşımını yaptığınız link üzerinden hedeflenen site yeni bir sayfada açılacaktır. Self link kullanıldığında ise hedeflenen site sizin o an kullandığınız sayfanın kapanmasını sağlar ve linkin işaret ettiği sayfa açılır. Bu durumda kullanıcı deneyimi için aktif kullandığınız sayfanın kapanmadan yenisinin açılması çoğu durumda daha avantajlıdır.
Link Kısaltma Nedir, Neden Yapılır?
Günümüzde İnternet'te neredeyse her şeyin daha kolay ve basit bir yöntemi mevcut. Kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve kullanımı da artırmak gibi amaçlar ile pek çok farklı teknik ve analiz yöntemi geliştiriliyor. Link kısaltma da internet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir işlem. Örneğin sosyal medya kullanıcıları başka bir sayfanın paylaşımını yaparken ilgili platforma ait karakter sınırı sebebi ile bunu yapamıyor. Burada çok uzun olan URL uzantısının içerdiği çok sayıda karakter link kısaltma ile daha aza indirilebilir. Bu yöntem ile URL adresi 15 karaktere kadar inebilir.
Link kısaltma ihtiyacının bir diğer sebebi de günümüzde görselliğin hemen her alanda önemli olması. Bir ürünün reklamını yaparken, bir şirketin sağladığı bir hizmetin tanıtımı yapılırken ya da bir haber sitesinin makalelerini yayınlarken uzun ve karmaşık olan bir link ile değil kısaltılmış ve daha göze alıcı gelen bir link ile tanıtım yapılmak istenir. Kısa linkler daha akılda kalıcı ve tıklanma oranları yüksek olur.
Link Kısaltma İşlemi Nasıl Yapılır?
Link kısaltma işlemi İnternet üzerinde bu hizmeti veren servis sağlayıcıları tarafından kolayca yapılabilir. Aynı zamanda bu siteleri kullanıp kısalttığınız linklerin ne sıklıkta tıklandığı gibi bilgilere de bu sitelerin istatistik bölümünden hızlıca ulaşabilirsiniz.
Aşağıda isimlerini paylaştığımız siteler üzerinden kayıt yaparak giriş sağladıktan sonra uzun link adresini ilgili alana kopyalamanız gerekir. Sonrasında site size bu adresin kısaltılmış halini verecektir. Bu servisi ücretli ve ücretsiz giriş seçenekleri ile sunan İnternet siteleri, kullandığınız sitenin kendi adına göre kısaltmalar ile oluşuyor. Örneğin Google'ın link kısaltma sistemi ile kısalmış bir link 'http://goo.gl/5IkKI' olarak görüntüleniyor. (Google'ın link kısaltma sitesi hizmet vermiyor ama daha önce alınan URL adresleri halen kullanılabiliyor.)
Link Kısaltma İşlemi Yapan Bazı Siteler:
- TinyURL - Ücretsiz hizmet veriyor.
- Rebrandly - Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki tür hizmet veriyor. Ücretli üyelikte farklı artı özellikler mevcut.
- Bitly - Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki tür hizmet veriyor. Ücretli üyelikte farklı artı özellikler mevcut.
- Owly - Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki tür hizmet veriyor. Ücretli üyelikte farklı artı özellikler mevcut.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın