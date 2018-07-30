LinkedIn'e Sesli Mesaj Özelliği Geliyor

LinkedIn, iOS ve Android uygulamalarına faydası biraz tartışılacak yeni bir işlev ekledi!

LinkedIn'e Sesli Mesaj Özelliği Geliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Festivallerde Bu Teknolojiler Yanınızda Olsun
Chrome'un Material Design'ını Şimdi Deneyin!
Twitter, Bu Davranışlara Tahammül Göstermeyecek!
YouTube'un Koyu Teması, Nihayet Android'de!
HP EliteBook x360 1020 G2 Kutusundan Çıkıyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir