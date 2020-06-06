Linux'tan Heyecanlandıran Sıçrama, Windows 10'dan Geri Dönüş Sinyali

Mayıs 2020 işletim sistemi kullanım oranlarındaki değişiklikler, özellikle Linux açısından yakından izlemeye değer. Windows cephesinde ise, özellikle Windows 7 konusunda aslında çok da şaşırtıcı olmayan sonuçlar dikkat çekiyor.

Linux'tan İlginç Sıçrama, Windows 10 Yükselişte

İşletim sistemlerinin kullanım oranlarındaki değişiklikler, yeni NetMarketShare raporuyla ortaya çıktı. Firmanın Mayıs 2020 verilerine göre Linux, yüzde 3,17 pazar payına ulaşarak tüm zamanların en yüksek payını elde etti. İşletim sistemi sadece iki ay önce yüzde 1,36 seviyesindeydi. Bununla birlikte NetMarketShare'in geçmişteki rakamlarına baktığımızda, Linux'un zaman zaman yüzde 3'e yaklaştığını (bununla birlikte yüzde 3'ü aşmadığını) görüyoruz. Linux'un yüzde 3'ün üzerinde kalmayı başarması, Linux tutkunları için heyecan verici bir durum olabilir.

Windows 10 ise Nisan 2020'de yaşadığı düşüşten kurtulmuş gibi görünüyor. Yüzde 57,34'ten yüzde 56'ya düşen işletim sistemi, mayıs itibariyle yeniden yüzde 57,83'e yükseldi. Pazar payını genişleten Windows 10 ve Linux'un karşısında birilerinin düşmesi gerekiyordu ve bir miktar düşen, macOS oldu. Apple'ın masaüstü işletim sisteminin kullanım oranı, yüzde 9,75'ten 9,68'e geriledi.

Destek süresi Ocak 2020'de tamamlanan Windows 7'nin tüm PC'lerin halen yüzde 24,2'sinde kullanılıyor olması, raporun kırmızı alarm veren noktası olarak öne çıktı.

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