Linux'tan Heyecanlandıran Sıçrama, Windows 10'dan Geri Dönüş Sinyali

Mayıs 2020 işletim sistemi kullanım oranlarındaki değişiklikler, özellikle Linux açısından yakından izlemeye değer. Windows cephesinde ise, özellikle Windows 7 konusunda aslında çok da şaşırtıcı olmayan sonuçlar dikkat çekiyor.