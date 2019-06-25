Linux'ta Oyun Oynamakla İlgili Sorularınıza Cevaplar
Linux denildiğinde oyun tutkunlarının kafası biraz karışabiliyor. Peki ama Linux'ta gerçekten oyun oynamak zor mu? İşte merak ettikleriniz...
Windows kullanıyorsanız ve Linux'u denemeyi düşünüyorsanız, aklınıza takılan konu muhtemelen oyunlardır. Ancak Linux'ta oyun oynamanın mümkün olmadığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Oyunlar ve Linux hakkında merak edilen konulara aşağıda ışık tutmaya çalıştık.
1. Linux'ta Oyun Oynayabilirsiniz
Linux'ta oynayabileceğiniz beş tür oyun bulunuyor:
- Doğal Linux Oyunları
- Linux'ta Windows oyunları
- Tarayıcı oyunları
- Terminal oyunları
- Retro oyunlar
2. Doğal Linux Oyunları Nerede Bulunur?
Linux oyunlarını genellikle Windows oyunlarını bulduğunuz yerde bulabilirsiniz. Bakmanız ilk gereken yer, Steam. Özel bir hizmet olsa da, popüler Windows oyunlarının Linux sürümlerinin çoğu burada bulunuyor. Bugünlerde önde gelen birçok oyunun Windows, macOS ve Linux için yayınlandığını söyleyelim.
Linux tabanlı oyunların çoğunlukla Ubuntu tabanlı dağıtımlar için olduğunu belirtmekte fayda var. Steam'deki Linux oyunlarında SteamOS'un logosunu göreceğinizi de söyleyelim.
GOG: Linux oyunlarını GOG üzerinde de bulabiliriniz. gog.com adresine gidin, kitaplıkta dolaşın ve yeni bir hesap açın. Hepsi bu kadar.
Penguspy: Açık kaynak kodlu oyunlar arıyorsanız, gitmeniz gereken adres Penguspy. Ücretli ve kapalı oyunlar da barındırsa da Penguspy'da birçok oyun var. Ancak herhangi bir oyunu yüklemeden önce puanına bakmanızda yarar var. Penguspy'ın sadece oyunların web sitesine bağlantı verdiğini, oyunu üzerinde barındırmadığını söyleyelim.
Humble Store: humblenbundle.com adresinde indirimli oyunları bulabilirsiniz.
Diğer oyun kaynakları: Itch.io filtre işleviyle aradığınız Linux oyununu bulmanızı kolaylaştırırken Game Jolt, bağımsız oyunlar için önemli bir site ve Linux oyunlarını da içeriyor.
Taşınabilir Linux oyunları: Herhangi bir sebepten dolayı oyunları harici diskten çalıştırmak istiyorsanız, bu tür oyunları portablelinuxgames.org adresinde bulabilirsiniz.
3. Windows Oyunları Linux'ta Nasıl Oynanır
Linux'ta çalışmayan oyunların birçoğunu Wine ile çalıştırabilirsiniz. Bunun yanında PlayOnLinux, kullanımı karışık olabilen Wine için daha basit bir arayüz sunuyor ve gerekli ayarları yapmanızı sağlıyor. Wine'ın ücretli sürümü olan Crossover ise henüz Wine'da bulunmayan onarım ve geliştirmeleri içeriyor.
4. Linux ve Terminal Oyunları
Linux oyunlarını terminal üzerinde oynayabilmek gerçekten harika. Müthiş grafiklere sahip bir FPS veya MMORPG aramıyorsanız ve ASCII grafiklerinin basitliğini tercih ediyorsanız, ttygames.wordpress.com adresinde birçok terminal oyunu bulacaksınız.
5. Retro Oyunlar
Eski oyunları seviyorsanız, Linux bu iş için en iyi platformlardan biri. Retro oyunlar için güçlü bir bilgisayara da ihtiyacınız yok. Retro oyunların bazıları Steam'de bulunabilirken geri kalanına Internet Archive üzerinden ulaşabilir, eski MS-DOS oyunlarını DOSBox'ta çalıştırabilirsiniz.
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