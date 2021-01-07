Listede sürpriz var: Dünyanın en zengin insanı bugün Elon Musk oldu

Dünyanın en zengin insanı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk... Bugün Tesla hisselerinde yaşanan yükseliş sonrası Musk, yaklaşık 2.5 yıldır zirvenin ilk sırasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.
Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti bugün 188 milyar doları gördü.
Musk, Kasım ayında Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi olmuştu. Tesla CEO'sunun kişisel serveti, 2020 yılında 150 milyar doları aşan bir seviyeye yükselmişti.
Musk daha uygun fiyatlı Model 3 Sedan ve Model Y sayesinde elektrikli araçlarının satışlarını önemli ölçüde artırmıştı.
Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetleri geride bıraktığımız yıl yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaşmıştı.
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