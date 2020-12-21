Logitech G432 İnceleme

Logitech G432, selefinin sahip olduğu ilk bakışta "yok canım, bunda o özellik yoktur" diyebileceğiniz tüm özellikleri bünyesinde barındıran, gayet başarılı bir giriş seviyesi 7.1 Surround çözümü olmuş. Tasarım anlamında G432, selefi G430'dan çok farklı sayılmaz. İlk gözümüze çarpan değişiklik, yıkanabilir, dayanıklı ama uzun kullanımda kulaklarımızı dağlayan mavi kumaş yastıkların yerini suni deriden, biraz sertçe ama daha rahat yastıklara bırakmış olması. 280 gram ağırlığındaki kulaklık ne hafif ne de ağır, uzun kullanımda da gayet rahat.
Eski metal destekli baş köprüsü hemen hemen aynı haliyle korunmuş, sürücülerin içeriye doğru 90 derece dönebilmesi de ofis ortamında rahatlık sağlıyor. G230 ve G430'da sürücülerin köprü ile birleştiği noktadaki plastik kısım rahatlıkla çatlasa da işini yapmaya devam edebiliyordu. Biz yapı ve plastik kalitesi açısından bir fark görmedik ama umarız Logitech üzerinde çalışmıştır.
Yeni nesil 50mm sürücüler G HUB yazılımı üzerinden etkileştirilebilen DTS Headphone:X 2.0 sayesinde son derece tatminkar bir sanallaştırma performansı sunuyor. Frekans yanıtları ise 20hz - 20Khz arasında.
Oyunlarda sesler, efektler, patlamalar gayet yerinde. Bas tıpkı G430 gibi bu modelde de zayıf kalıyor ve ses arttığında sesler kulak tırmalayabiliyor. Müzik performansı ise 660 TL'lik bir kulaklıktan bekleyebileceğiniz seviyede, hayal kırıklığına uğramayacaksınız ama elbette odyofillere göre değil.
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Logitech yazılım tarafında G HUB gibi ultra sorunlu ama bir o kadar da yetenekli bir ürüne sahip bildiğiniz gibi. G432 belki RGB ışıklandırma gibi şeylere sahip değil ama DTS'yi açıp kapatmaktan tutun da basit ayarlara kadar gerekli değişiklikleri yapmanıza izin veriyor. DTS sanallaştırma desteği için kutuda gelen USB DAC kartını kullanmanız gerekiyor. Aynı şekilde PS4 veya Switch'i televizyona bağlı haldeyken kullanmanız mümkün. 3.5mm jack kullandığınızda seçenekleriniz de artıyor, mobil cihazların tamamında kullanabilirsiniz. Ayrıca 2 metrelik 3.5mm jack kabloya ek olarak, bir de 3.5mm jack + mikrofon jack dönüşüm adaptörü var kutuda.
Mikrofon konusunda da gelişim var; G430'un bildiğiniz gibi en fazla eleştirilen yanıydı ve o mikrofondan mutlu olan bir kişiyi bulamazdınız. Yeni 6mm mikrofon ise hem oyunlarda hem de görüşmelerde gayet net ve cızırtısız bir ses iletimi sağlıyor, üzerindeki pop filtresi de işini iyi yapıyor. Çıkartılamayan mikrofonun devreye girdiğini gösteren bir ışık olmasa da gayet belirgin bir "tık" hissi alıyorsunuz, yani bu açıdan bir sorun yok. Ayrıca yumuşak yapıdaki mikrofon istediğiniz konuma rahatça getirilebiliyor.
Sonuç
Ürünün fiyatı daha önce söylediğimiz gibi 660 TL civarında. G635'in fiyatının G432'nin iki katından daha fazla olduğunu ve çok rekabetçi bir ürün olan rakibi Corsair HS60 Pro'nun da 850 TL civarında olduğunu düşünürseniz, bütçeniz bu seviyedeyse ve üzerine ekleyemiyorsanız G432 iyi bir seçim olabilir.
CHIP Online Notu: %83
+ Başarılı mikrofon performansı
+ Kaliteli işçilik
+ Rahat kulak yastıkları
+ İlave DAC kartı
- Bass performansı çok zayıf
- Hala kırılgan hissettiriyor
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