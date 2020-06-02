Logitech G513 Carbon (GX Blue Clicky) İnceleme! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Logitech'in sevilen RGB klavyesi ve daha önce incelediğimiz G513 Carbon şu sıralarda iki yaşını geride bıraktı. Şimdiye kadar iki farklı Romer-G anahtar seçeneği ile (Tactile ve Lineer) oyunculara sunulan ürün için sunulan üçüncü anahtar seçeneği de gençlik aşısı oldu adeta. GX Blue Clicky anahtarların detaylarına geçeceğiz ancak dilerseniz önce ürünü etraflıca inceleyelim.
Logitech G513 Carbon Tasarımı Nasıl?
Logitech G513 Carbon, çok tutulan küçük kardeşi G413'ün en başarılı özelliklerini alarak üzerine yenilerini ekleyen bir model. Ürün ilk bakışta fazlasıyla G413'ü andırıyor ancak tek renk ışıklandırma sunan kardeşinin aksine 16.8 milyon renk destekleyen RGB aydınlatmalı tuşlar kullanılmış.
Logitech G513 Carbon ve G HUB
Logitech'in yeni ve şimdilik sorunlu programı G HUB üzerinden bu ışıklandırmaya istediğiniz gibi müdahale edebilmeniz mümkün. G HUB üzerinden F tuşlarına dağılmış durumdaki fonksiyon tuşlarını da yönetebilmeniz mümkün. Oyun modu için ise FN+F8 tuşlarına basmanız yeterli, ayrıca bir yerlere girip çıkmanız gerekmiyor.
Uçak sınıfı 5052 alüminyum-magnezyum gövdeye sahip olan G513 Carbon son derece şık bir ürün. Aşırı agresif bir görüntüsü yok, aksine abartıdan özenle kaçınılmış.
G513 Carbon'un kutu içeriğine hafızalı köpükten üretilmiş bir avuç içi desteği de eklenmiş. Hem yumuşaklığı hem de malzeme kalitesiyle beğenimizi kazanan bu kol desteği maalesef klavye ile müthiş bir uyuma sahip değil. Mıknatıs ya kullanılmamış ya da zayıf kalmış. Klavyeye "çat" diye yapışmıyor ancak yere iyi oturuyor ve kolay kolay kaymıyor.
Logitech G513 Carbon Özellikleri Neler?
Logitech G513 Carbon'un en önemli özelliklerinden birisi ise LIGHTSYNC özelliği. Bu özellik sayesinde 300'den fazla oyun için ışıklandırma profilleri oluşturmak mümkün oluyor ve şimdiye kadarki en görkemli RGB gösterilerinden birisine tanık oluyoruz. Logitech G513 Carbon'da kullanılan LIGHTSYNC'in G502 Wireless oyuncu faresi ve G560 oyun hoparlörü gibi pek çok diğer model ile senkron olarak çalışabildiğini ekleyelim.
Logitech G513 Carbon Gx Blue Anahtar Nedir?
G513 Carbon'un bize gelen modelinde GX Blue anahtarlar kullanıldı demiştik. GX Blue switchler daha önceden bildiğimiz ve çok sevdiğimiz Romer-G'lere göre daha kanlı canlı, daha gürültücü, o mekanik hissini daha fazla veren anahtarlar. Bu elbette herkese göre değil zira dokunsal geri bildirimli ve tıklamalı bir anahtar setinden bahsediyoruz.
50 gramlık aktivasyon kuvveti ve 60 gramlık tıklama kuvveti değerlerine sahip olan bu anahtarların çalışma mesafesi ise 2mm. Buradan Romer-G'ler kadar hızlı olmadıklarını görebilirsiniz ancak yazı yazma işlerine onlardan daha yatkınlar.
Logitech G513 Carbon da tıpkı kardeşi gibi safkan, abartısız ve şık bir oyun klavyesi. Bu modelde kullanılan kol desteği de hafızalı köpük kullanılması sayesinde oldukça rahat bir kullanım vadediyor. Ayrıca klavyenin yanında bir tuş sökme aparatı ve WASD kısmı için de daha yüksek kavrama ve hissiyat sağlayan 12 adet ilave tuş pakete dahil.
Sonuç
G513 Carbon son derece yetenekli ve başarılı bir klavye. Biz bu incelemeyi hazırladığımız sırada GX Blue anahtarlı modelin Türkiye satış fiyatı henüz belirlenmemişti ancak diğer G513 Carbon'lar ile aynı olmasını bekliyoruz. Bu da yeni vergiler gelmezse 750-950 TL arasına tekabül edecektir.
CHIP Online Notu: 92
+ Mekanik hissi yüksek GX Blue anahtarlar
+ Avuç içi desteği
+ LIGHTSYNC teknolojisi
+ Ek tuş takımı
+ Şık tasarım
- Fiyatı yüksek
- Adanmış mod tuşlarının olmaması kimi oyuncuları rahatsız edebilir
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