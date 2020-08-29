Logitech, G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı'nı Tanıttı

G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı'nı tanıtan Logitech, profesyonel oyuncular ve oyun tutkunları için benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor.

Logitech, G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

Logitech G, performansıyla dikkat çeken yeni oyuncu kulaklığını duyurdu. Logitech G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı, konfor ve dayanıklılığı yüksek performanslı işitme ve konuşma teknolojileriyle bir araya getiriyor. G733 için çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Oyun, günbegün hayatımızın daha büyük bir parçası haline geliyor. Ekipmanlar ise esporda başarılı olmanın en önemli faktörlerinden biri. Oyun sektöründe tüm dünyadaki değişimi, trendleri yakından takip ederek yüksek performanslı oyuncu ekipmanları üretmeye devam ediyoruz. Logitech G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı da oyuncuların herhangi bir kablo ya da kısıtlayıcı faktör olmaksızın ihtiyaç duydukları performans, iletişim ve konforu sağlıyor." diye konuştu.

20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı

Logitech G'nin farklı renk alternatifleri sunan G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı, kullandığı ekipmanlarla performansını ve rahatlığını artırmak isteyen oyuncuların dikkatini çekiyor. 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı olan ürünün BLUE VO!CE teknolojisine sahip çıkarılabilir mikrofonu ve 29 saatlik pil ömrü var. Yeni oyuncu kulaklıkları, profesyonellere sıkı antrenman ve oyun süreçlerinde yardımcı olmak için, saatlerce takılabilecek derecede konforlu, aynı zamanda da inanılmaz derecede dayanıklı tasarlandı. Daha güçlü, net ve temiz bir ses için PRO-G sürücüye ve oyun deneyimini profesyonelleştiren DTS 2.0 yeni nesil surround ses sitemine de sahip bulunuyor.

Hafif ve ergonomik

Yalnızca 278 gram ağırlığındaki Logitech G733, beyaz, mavi, lila ve siyah renk seçeneklerini sunuyor. Ters çevrilebilir süspansiyonlu kafa bantları ve yumuşak çift katmanlı hafızalı köpük kulak süngerleri ile birlikte geliyor. Tüm bu özellikler G733'ü Logitech G'nin şimdiye kadar tasarladığı en rahat kulaklıklardan biri haline getiriyor.

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