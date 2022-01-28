Logitech MX Keys Mini İncelemesi

Logitech'in MX serisi üyesi olan MX Keys Mini, çok taze, yeni çıkmış bir klavye. Her ne kadar Logitech bunu tasarımcılar için ürettiğini söylese de, küçük form faktörüne sahip klavye arayanların ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Ama tek numarası da bu değil.
Logitech MX Keys Mini Tasarımı Nasıl?
Logitech MX Keys Mini, yalnızca 500 gram ağırlığında. Bu sayede çantanıza attığınızda neredeyse hissetmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Boyutları da görebileceğiniz gibi klasik bir klavyenin neredeyse yarısı. Ancak buna karşın yalnızca numerik tuş takımından ödün verilmiş, tuşların büyüklükleri ve ara boşlukları gayet nizami, tuş yükseklikleri ergonomik ve en önemlisi de bu tip klavyelerde hep küçültüldüğünü gördüğümüz Enter tuşu geniş bir yüzeye sahip. Sadece o da değil; Shift, Backspace, Caps Lock ve Tab tuşları da geniş geniş yer alıyor klavyede. Böylece alışması fazlasıyla kolay.
Klavyenin tuşları, parmak uçlarınıza daha iyi oturması için ergonomik olarak tasarlanmış. Bu sayede yazma deneyimi fazlasıyla hoş olurken, ayrıca fazlasıyla da sessiz. Yani bu klavyede gürültü kirliliği yok. Öte yandan klavyede kullanılan malzeme de ürünün kalitesini gösterir cinsten. Elimizde grafit rengiyle bulunsa da, bu klavyeyi ayrıca pembe ve açık gri rengiyle bulabileceğinizi de söyleyelim.
Ergonomiyle ilgili söyleyebileceğimiz tek olumsuz taraf, klavyenin yükseltilebilir ayaklara sahip olmaması. Arkada halihazırda bir stant var, ancak kimileri bunun altına bir de opsiyonel ayak olmasına ihtiyaç duyabilirler gibi geldi doğrusu. Aslında bu da biraz öznel bir konu.
Logitech MX Keys Mini Özellikleri Neler?
MX Keys Mini, Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Uyumluluğu ise bir hayli geniş. Bu klavyeyi Windows, macOS, Linux ve Chrome OS tabanlı bilgisayarlara bağlayabiliyor, Android ve iOS işletim sistemini kullanan telefonlarla eşleştirebiliyorsunuz. Daha da ötesi aynı anda 3 cihaza birden bağlanabilmesi ve bu 3 cihaz arasında tek tuşa basarak geçiş yapabilmeniz şahane bir detay.
Klavyede fonksiyon tuşları arasındaki 1, 2 ve 3 tuşlarını kullanarak cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Eşleştirmek için de örneğin 1 tuşuna basılı tuttuğunuzda 1'inci cihazla Bluetooth üzerinden eşleştiriyor, ardından aynı işlemi 2 ve 3 için de yapıyorsunuz. Sonrasında da bu tuşlara basarak klavyeyi hangi cihazla kullanacağınızı seçebilirsiniz. Bu yöntem aynı anda birden fazla cihazla çalışanlar için fazlasıyla kolaylık sağlayacaktır kanısındayız.
MX Keys Mini, arka aydınlatmaya sahip bir klavye. Ancak bu aydınlatma da öyle sıradan değil. Klavyenin üzerinde yakınlık sensörleri var. Parmağınızı yaklaştırdığınız anda klavye aydınlanıyor. Ayrıca bu tuşlar çevre aydınlatma koşullarına otomatik olarak uyum sağlıyor ve ona göre optimize oluyor. Tabii ki bunu dilerseniz yine elle de ayarlayabiliyorsunuz.
Üzerinde çeşitli özel fonksiyon tuşarı bulunduran klavyenin pil ömrü de fazlasıyla uzun. Tam şarj olduğunda 10 güne kadar aralıksız kullanabilirsiniz. Eğer arka plan ışığı kapalı olarak kullanırsanız ise pili ancak 5 ayda bitiyor. Elbette bu şimdilik Logitech'in iddiası. Henüz bu klavye ile o kadar zaman geçiremedik. Fakat 10 günlük süreyi karşıladığını gördüğümüze göre, muhtemelen bu 5 aylık süre de karşılık bulacaktır.
Sonuç
Evet, sonuç olarak Logitech MX Keys Mini'nin kompakt bir klavye arayanlar için gerçekten de her anlamda şahane bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette oyunculara hitap etmediği kesin, fakat minimalist bir masa düzeni ve çalışma şeklini tercih edenlerin tüm beklentilerini karşılayacaktır. Öte yandan elbette aynı anda birden fazla cihazla çalışanlar için de biçilmiş kaftan. Tabii ki tüm bunlara bakarak bu klavyenin çok da ucuz olmayacağını düşünmüşsünüzdür, biraz pahalı; fiyatı 1685 TL. Fakat bununla beraber karşılığını da uzun yıllar verecektir demek mümkün.
CHIP Online Notu: %90
+ Malzeme kalitesi muazzam
+ Kompakt yapı
+ Özelleştirilebilir kontroller
+ Çoklu cihaz eşleştirmesi
+ Fazlasıyla fonksiyonel
+ Ergonomik tuşlar
- Pahalı
- Yükseltme ayakları yok
Teknik Detaylar
- Boyut Kompakt
- Aydınlatmalı Tuşlar Evet
- Bağlantı Bluetooth
- Pil Ömrü 10 gün / 20 hafta
- Bağlanan Cihazlar 3 cihaza kadar
- Uyumluluk Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS
- Renk Seçenekleri Açık Gri, pembe, grafit
- Boyutlar 131 x 295 x 20 mm
- Ağırlık 506 gr.
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