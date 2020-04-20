Lombardiya'da ölü sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan 5 kat fazla

İtalya'da Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, 2 gün önce yaptığı açıklamada Lombardia'da yaşanan trajediyi anlatmak için 2. Dünya Savaşı ile kıyasladı. Arcuri, Haziran 1940 - Mayıs 1945 arası bölgeyi hedef alan bombardımanlarda 2 bin 200 sivilin hayatını kaybettiğini; virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 11 bini geçtiğini söylüyor.
Arcuri, "11 Haziran 1940 ile 1 Mayıs 1945 arasında Milano'da, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanlarda 5 yılda 2 bin sivil yaşamını yitirdi. Milano'nun merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde ise son 2 ayda 11 bin 851 sivil, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, savaş döneminden 5 kat fazla. Bu bir trajedi" diyor.
NEDEN LOMBARDİA'DA BU KADAR ÇOK YAYILDI
Salgının Lombardia bölgesinde çok hızlı yayılmasına ilişkin bugüne kadar bazı ihtimaller şöyle sıralanmıştı.
- İlk hastanın geç fark edilmiş olması,
- Atalanta-Valencia maçı,
- Bölgenin dinamik ticari yapısı, sanayileşmiş olması, kalabalık nüfus ve Çin'le ticari ilişkiler,
- Yaşlı Nüfus, Yaşlı Nüfus-Genç Nüfus hareketliliği, sosyal yaşam,
- Hastalığın geç fark edilmesi,
BİLİNENDEN DAHA ÖNCE Mİ YAYILDI
İtalya'da ilk vaka 20 Şubat'ta tespit edildi, ardından salgın hızla yayıldı. Bazı araştırmalar ise virüsün şubattan çok daha önce sessiz sedasız yayıldığı iddiasını taşıyor. Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana da İtalya'da virüsün tespit edilebildiği ilk hasta Mattia'dan muhtemelen 1 ay önce salgının yayılmaya başladığını tahmininde bulunmuştu.
İtalya'da koronavirüs ilk kez Ocak ayının sonlarında Roma'da, Çinli bir turist çiftte görülmüştü. O tarihten sonra uzun bir sessizlik dönemi yaşandı. Tespit edilen ilk vaka ise Lombardia'ya 20 Şubat'ta ortaya çıkmıştı.
'BU GRİP DEĞİL CİDDİ, HAZIR OLUN'
16 Mart'ta BBCTürkçe Lombardiya bölgesinde yaşayan anesteziyoloji uzmanı olan Dr. Maurizio Cecconi'nin sözlerini şöyle duyurmuştu:
"İlk yoğun bakım vakamız 20 Şubat'da atipik zatürre ile başvuran 30 yaşlarında herhangi bir seyahat hikayesi olmayan bir erkekti. Bunun ardından sadece 24 saat içinde test edilen 36 kişi daha pozitif sonuç aldı. İlerleyen günlerde yoğun bakım ihtiyacı olan vaka sayısı birden katlanarak ilerledi. Şu an bölgede 4 bini aşkın yoğun bakım ihtiyacı olan vaka varken bizim yatak kapasitemiz sadece 700-800 civarında. Şu anda ihtiyacı olan herkese yoğun bakım yatağı vermeye çalışıyoruz ancak ek yardım olmazsa, gelecek hastalarla birlikte yakın zamanda dizlerimizin üstüne çökeceğiz. Sakın bu salgını küçümsemeyin. Bu grip değil. Bu ciddi. Hazır olun!"
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