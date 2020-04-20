Lombardiya'da ölü sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan 5 kat fazla

Koronavirüs salgının en yoğun şekilde yaşandığı İtalya'da Kovid-19'un en fazla vurduğu bölge Lombardiya. Öyle ki İtalyan yetkililer Lombardia'da ölü sayısının 2. Dünya Savaşı'nda bölgede yaşanan ölü sayısından fazla olduğunu söylüyor.