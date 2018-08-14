Londra Havalimanından özel telefon...

Londra Havalimanı, işten ve sosyal medyadan uzaklaşmak isteyenlere özel bir telefon üretti!

Londra Havalimanı'ndan "uzaklaşma" telefonu...

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