Londra Havalimanından özel telefon...
Londra Havalimanı, işten ve sosyal medyadan uzaklaşmak isteyenlere özel bir telefon üretti!
Tatildeyken iş e-postalarından ve sosyal medyadan uzaklaşmakta zorlanıyorsanız, Londra Şehir Havalimanı'nın bir çözümü var.
Havalimanı, kullanıcıların akıllı telefon bağımlılıklarını engellemelerine ve aynı zamanda yurtdışında bir telefon hattına erişim sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz bir Light Phone sağlamak için New York merkezli yeni firma Light Company ile işbirliği yaptı.
Londra Şehir Havalimanı ile 13 ve 27 Ağustos tarihleri ??arasındaki 44 hedef bölgenin herhangi birine seyahat eden yolcular, özel web sitesini ziyaret ederek bir Light Phone alma konusundaki ilgilerini belirtebilecekler.
Light Phone, geleneksel akıllı telefon özelliklerinin kasıtlı bir eksikliği ile basit bir arayüze sahip ve sadece çağrı almak ve almak için kullanılabiliyor. Kullanıcılar sadece dokuz hızlı arama numarası kaydedebiliyor ve mevcut numaralarından çağrıları yönlendirebiliyorlar.
"Mümkün olduğunca az" kullanılmak üzere tasarlanan Light Phone, sade bir OLED ekrana, şık ve minimalist bir görünüme sahip ve akıllı telefonların büyüyen karmaşıklığına cevap olarak tasarlanmış durumda.
Anlaşmanın bir parçası olarak, müşterilerin akıllı telefonlarının kapatılmasının ardından 48 saat boyunca Light Phone kullanımına kendilerini adayan bir anlaşma imzalamaları gerekecek. Telefon, bir ay boyunca geçerli olan bir ön ödemeli EE kullandıkça-öde SIM kart ile ve New York'taki JFK havaalanına giden yolcular için ABD SIM kartı ile birlikte sunuluyor.
Londra Şehir Havalimanı'nda Kurumsal İşler Direktörü Liam McKay konu hakkındaki konuşmasında "Kişisel deneyimlerimden, karımın da doğrulayabileceği gibi, tatildeyken ekran zamanından (iş ile ilgili konuları takip etmekten) kaçınmanın her zaman mümkün olmadığını biliyorum. Bu, iş seyahatleri için havalimanını tipik olarak kullananlar da dahil olmak üzere bazı yolcularımız için dijital bir detoksu denemek için bir fırsat."
Sosyal medyayı kullanarak harcadığımız zamanın daha fazla artmasıyla, artık daha fazla şirket sundukları deneyimin kalitesine odaklanmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde de, Facebook, kullanıcılara günlük sınırlamalar ayarlamak ve push bildirimlerini askıya alma seçeneğiyle, uygulamada geçirdikleri süreyi kontrol etmeleri için yeni bir araç sunmuştu...
Levent Öztürk
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