Londra'nın en dar evi satışta! İşte merak uyandıran içi ve fiyatı!

Londra'nın en dar evi unvanına sahip 5 katlı mülk satışa çıktı! Bahçesi ve terası olan ilginç evin fiyatı ne? Londra'da Shepherd's Bush'ta yer alan ev ile ilgili detaylar şu şekilde...