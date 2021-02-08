Londra'nın en dar evi satışta! İşte merak uyandıran içi ve fiyatı!

Londra'nın en dar evi Shepherd's Bush'ta yer alıyor. Beş katlı evin en dar noktası sadece 5ft 6ins (1,6 metre) genişliğinde. 5 katın toplamı ise 96 metrekare. Ev, 950.000 pound (8 milyon 74 bin TL) fiyatla satışa sunuldu.
Bir doktor muayenehanesi ile bir kuaför salonu arasında sıkışan Londra'nın en ince evi, koyu mavi duvar boyası ile dikkat çekiyor.
Viktorya döneminde şapka dükkanı olarak kullanılan bu sıra dışı mülk, 19. yüzyılın sonlarında veya 20. yüzyılın başlarında inşa edildi.
Fiyatı Neden Bu Kadar Yüksek?
Mülkü satan Winkworth emlakçılarının satış müdür yardımcısı David Myers, evin "Londra tarihinin eşsiz bir parçası" olduğu için bu fiyata satılmaya değer olduğunu söylüyor.
Evin Boyutları Bir Uçtan Diğerine Farklı
Evin boyutları baştan sona farklılık gösteriyor. Zemin katın sonundaki mutfak, evin en dar yeri olsa da, neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yemek alanına açılıyor.
5 metre genişliğinde bir bahçe, Fransız pencerelerinin arkasına uzanıyor. Eski dükkanın resepsiyonunun bulunduğu zemin kat ve birinci kat da benzer boyutlarda.
Birinci katta bir yatak odası ve çalışma odası bulunuyor. Aynı zamanda batı Londra'nın çatılarının göründüğü bir manzaraya sahip çatı terası var.
Sarmal merdivenler ikinci kattan (banyonun bulunduğu kat) üçüncü kattaki ana yatak odasına çıkıyor.
"Eşsiz Bir Ev"
Londra emlakçılarının "eşsiz" tarihi ev olarak tanımladığı, art deco ve eklektik stille harmanlanan bu ev, "gösterişli" veya "bohem" stili seven alıcılara hitap edecek.
Emlakçı David Myers, "Ev pahalı çünkü her şeye sahip. Shepherd's Bush gibi bir yerden 10 ila 15 dakika içinde Londra'nın tam kalbinde olabiliriz. "Londra'da 1,7 genişliğinde başka bir ev yok. Hiçbiri bu bina kadar eşsiz bir alan, böylesine bireysellik sunmuyor" diyor.
Fotoğraflar: winkworth.co.uk
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