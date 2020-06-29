Londra'nın 'Zeka Gücü' Turkcell Oldu

Turkcell iş ve pazarlama dünyasının en prestijli projelerinin değerlendirildiği The Loyalty Magazine Awards'dan ödülle döndü. Turkcell'in dikkat çeken sosyal sorumluluk projelerinden Zeka Gücü, En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.