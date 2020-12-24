Long March 8 ilk görevini yaptı! Çin, Long March 8 roketini fırlattı

Çin, orta ağırlık taşıyıcı roketi Long March 8'i ilk kez uzaya fırlattı. Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor...

Long March 8 ilk görevini yaptı! Çin, Long March 8 roketini fırlattı

Çin, 21 Aralık Pazartesi günü geç saatlerde ilk Long March 8 roketini başarıyla fırlattı. Roket, Güney Çin'in Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanından saat 23: 37'de fırlatıldı.

Çin'in uzay programı için ana fırlatıcı işlevi gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor.

İlk kez ülkenin ilk yerli uydusu Donfanghong 1'i 1970'de uzaya fırlatan Long March 1'den bugüne dek roketlerden 16 nesil üretildi. Halen Long March 2C'den Long March 11'e kadar aşamalı roketler, farklı fırlatma görevlerini yerine getiriyor.

LONG MARCH 8'İN İLK GÖREVİ

Çin'in Long March roketleri içinde orta ağırlık taşıyıcı sınıfındaki Long March 8, 3 ila 4,5 ton ağırlığındaki yükleri, 700 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye fırlatmak için tasarlandı ve bu görevde ilk kez kullanıldı.

50,3 metre uzunluğundaki dev roket, Çin'in artık eskiyen Long March 2, 3 ve 4 modellerinin yerini alacak.

Ayrıca Çin, söz konusu roketi gelecekte SpaceX'in Falcon 9 roketi gibi yeniden kullanılabilmesini sağlayacak. Yetkililer, gelecek yıl roketin kalkış ve iniş testlerini daha da artırmayı hedefliyor. 

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