Lotus'un İlk Elektriklisi Eletre Hyper-SUV Nihayet Ortaya Çıktı!

Elektrik devrimi artık sadece günlük araç kullanımı için geçerli değil. Audi, BMW, Mercedes ve Porsche gibi lüks otomobil üreticileri de modellerinin arasına elektrikli otomobilleri hızla ekliyor. Lamborghini ve Ferrari'nin de önümüzdeki yıllarda bu kervana elektrikli lüks spor otomobilleri ile katılacağı biliniyor.
Şimdi bu listeye, İngiliz otomobil üreticisi Lotus'u da ekleyebiliriz. Lotus, 600 beygir gücündeki Eletre Hyper-SUV modelini önümüzdeki yıl Çin, Avrupa ve İngiltere pazarına sunacağını açıkladı.
Type 132 kod adı altında geliştirilen Eletre, "En yeni Lotus spor otomobili olan Emira'nın kalbini, ruhunu ve tamamen elektrikli Evija hiper otomobilinin devrim niteliğindeki aero performansını alıyor ve onları bir Hyper-SUV olarak yeniden yorumluyor" sözleriyle tanıtıldı.
Eletre Lotus'un 800V Electric Premium Architecture (EPA) platformunu kullanıyor. Bu voltaj değeri onu Audi e-Tron ve Hyundai Ioniq 5 ile aynı kategoriye koyuyor, 350 kW DC hızlı şarj ile 20 dakikada 400 kilometre menzil eklenebiliyor. Ön ve arka motorları ile 600 beygir gücüne sahip ve maksimum hızı saatte 258 kilometre olarak açıklandı. 0'dan 100 kilometreye üç saniyenin altında çıkıyor.
Üretimin Çin'in Wuhan kentindeki bir fabrikada yapılacağı yeni elektrklik Lotus'un satışına 2023 yılında başlanacağı ve ilk siparişlerin Çin, Avrupa ve İngiltere'den alınacağı açıklandı. Fiyat konusundaysa henüz bir bilgi verilmedi.
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