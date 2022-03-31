Lotus'un İlk Elektriklisi Eletre Hyper-SUV Nihayet Ortaya Çıktı!

Lotus, ilk elektrikli aracı olan Eletre Hyper-SUV modelini nihayet resmi olarak sergiledi. 600 beygir gücünde dört çekerli araç, firmanın ilk beş kapılı otomobili olma özelliğini de taşıyor.