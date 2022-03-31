Lotus'un İlk Elektriklisi Eletre Hyper-SUV Nihayet Ortaya Çıktı!

Lotus, ilk elektrikli aracı olan Eletre Hyper-SUV modelini nihayet resmi olarak sergiledi. 600 beygir gücünde dört çekerli araç, firmanın ilk beş kapılı otomobili olma özelliğini de taşıyor.

Lotus'un elektriklisi Eletre Hyper görücüye çıktı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Yapı Kredi veriden güç alıyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
WhatsApp, Sesli Mesaj Özelliğini Küçük Güncellemelerle Geliştiriyor
Metaverse'te tarım yapacaklar!
Apple, iPhone 14 Üretiminde Sorun mu Yaşıyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya Büyük Siber Saldırısı Bertaraf Edildi
Google, AirTag Gibi Takipçiler İçin Android'e Kendi Yazılımını Ekliyor

 

 