Lotus, Merakla Beklenen İsmi Açıkladı!
Lotus, heyecanla beklenen yeni EV hiper-arabasının adını, en sonunda açıkladı!
- Levent Öztürk
Lotus henüz Type 120 elektrikli hiper-arabasını tamamen tanıtmaya hazır değil ama bu durum, adını açıklaması için engel değil: Evija (ev-ay-a). Firmanın isim tercihi biraz zorlama gibi gözükse de - "var olan ilk" veya "yaşayan" anlamına geliyor - hem Lotus'un geleneği hem de temsil ettiği değerler düşünüldüğünde, çok mantıksız değil. Firma uzun zamandır arabalarına E ile başlayan isimler (Esprit, Elise, Exige) vermekteydi ve bir EV'nin de "Ev" ile başlayan isme sahip olması mantıklı gözüküyor.
Araba hakkında daha fazla detay için uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Goodwood Festival of Speed (Goodwood Hız Festivali) katılımcıları Evija'ya bir ışık gösterisi içinden ilk "kısa bakış" imkanına sahip olacaklar ve resmi gösterim de Temmuz ayının ilerleyen günlerinde yapılacak.
İsmi, amacın bildirilmesi olarak görmek de mümkün. Lotus, bu arabanın firmanın geleneğini sürdüren üst seviye bir araba olacağından emin olunmasını istiyor.
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