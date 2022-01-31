Lotus'un Yeni Canavarı, "Ucundan da Olsa" Göründü!

Lotus'un önümüzdeki on yıl için yoğun planları ve yeni bir spor otomobil modeli hakkındaki ilk bilgiler ortaya çıktı. Bu spor araç, alıştıklarımızın aksine elektrikli bir spor otomobil olacak. Şirket, yaptığı açıklama ile yeni nesil EV teknolojisini geliştirmek için Britishvolt ile bir mutabakat anlaşması yaptığını duyurarak yeni aracın tek bir görüntüsünü yayınladı.
Firmanın yeni duyurduğu ortaklığından önce "ucundan gösterilen" araca göz atalım... Gösterilen spor araç Esprit'i anımsatıyor. Ön tanıtım, 1970'lerin ve 1980'lerin Giugiaro tarafından tasarlanan Esprit'inden farklı olmayan etkileyici bir kama şekli gösteriyor.
Bu yıl, Lotus'un şu ana kadar sunduğu içten yanmalı motora sahip otomobillere göre büyük bir fark gösteren Type 132 kod adlı elektrikli bir SUV ile işler hızlanacak. Firma, SUV'nin ardından 2023'te Type 133 kod adı verilen elektrikli dört kapılı bir coupe modelinin geleceğini, markanın geçtiğimiz yıl yaptığı bir iş güncellemesinde, başka bir elektrikli SUV olan Type 134'ün 2025'ten önce geleceğini söyledi.
Bu spor otomobil ise, tamamen farklı bir şey değilse, Lotus'un Type 135 kod adını verdiği bir sonraki aracı olduğunu tahmin edebiliriz. Bu arada, yaklaşan Evija süper otomobilini de denkleme eklemekte yarar var.
Lotus'un yeni geliştirme ortağına gelince... Britishvolt, spor otomobil için özel olarak batarya hücreleri ve diğer teknolojileri oluşturmak için şirketle birlikte çalışacak. Bu ortaklık ile Lotus ve Britishvolt, hızlı şarj teknolojilerini geliştirmeyi ve spor otomobil uygulamaları için pilleri daha hafif hale getirmeyi umuyor...
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