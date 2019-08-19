LTE, 4G ve 5G, Aralarında Hangi Farklar Var?
Adlarını sıkça duyduğumuz LTE, 4G ve 5G arasında ne fark var? Cevapladık...
Zamanınızın önemli bir bölümü telefonlarla geçiyorsa, 4G, LTE ve 5G gibi terimleri duymuşsunuzdur. Peki bunlar ne anlama geliyor ve birbirlerinden ne farkları var?
LTE Ne Demek?
"4G LTE" olarak da bilinen LTE, "Long Term Evolution" (Uzun Süreli Evrim) sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor ve 4G bağlantılarının temelini teşkil ediyor.
4G piyasaya çıktığında 4G hızını belirleyen bir standardın oluşturulması gerekiyordu. Böylece her isteyen firma, 3G'yi biraz hızlandırıp, onu 4G diye satamayacaktı. Böylece 4G'nin indirme hızlarının hareket halindeyken 100Mb/sn, dururken 1Gb/sn olması gerektiği belirlendi. Sorun, ITU-R (International Telegraph Union Radiocommunication) tarafından oluşturulan bu hızlara ulaşmanın zor olmasıydı.
"Gerçek 4G" hızlarına ulaşamayan firmalar, "4G" yerine "Long Term Evolution" sözcüklerini kullanarak teknolojinin geliştirme aşamasında olduğunu vurguladılar. LTE, 3G'den hızlıydı ancak 4G'nin minimum hızına ulaşmıyordu.
Peki "4G LTE" adı nasıl ortaya çıktı. Bunun nedeni, ITU-R'nin reklamlarda kullanılacak "4G"nin tanımı için çıtayı alçaltmasıydı.
LTE'nin hızı 4G'ye yaklaşıkça LTE-A (veya LTE+) ismini aldı. Bugün çoğu firma, 4G dediğinde aslında 4G LTE-A'yı kullanıyor.
4G Ne Demek?
4G'deki G harfi, "generation" yani "nesil" sözcüğünden geliyor. Dördüncü nesil mobil genişbant teknolojisi, tahmin edeceğiniz üzere 3G'nin devamı niteliğini taşıyor. 4G bağlantıları, yukarıda da belirttiğimiz gibi hareket halindeyken 100MB/sn, dururken 1Gb/sn hız sunmayı amaçlıyor. Bunun altındaki hızlar, 4G LTE'nin kapsamına giriyor.
5G Ne Demek?
Yine tahmin edeceğiniz üzere 5G, 4G'nin yenilenmiş hali. Şu an yaygın olarak kullanılmayan ve test aşamasında olan 5G, altyapının hazır olmasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak. 5G, hem hız, hem de gecikme süresi olarak 4G'yi geçiyor.
4G ve 5G Hızları Karşı Karşıya
Teorik hızlar, gerçek hayatta elde edeceğimiz indirme hızlarını vermese de, aradaki farkı değerlendirme açısından bir fikir verebilir. 4G, giderken 100Mb/sn ve dururken 1Gb/sn hızlarını vadetse de, hala bu değerlere ulaşabilmiş değil. Bu yüzden 4G'nin gerçek hayattaki hızını kesin olarak söylemek zor.
Buna karşın 5G, teorik olarak 20Gb/sn hızlarına ulaşabiliyor. Firmalar, kendi 5G ağları üzerinde saniyede 200Mb/sn ve 1Gb/sn hızlarına ulaşabildiklerini söylüyorlar. Ancak bu hızlara ancak internet trafiğinin yoğun olmadığı zamanlarda ulaşılabileceğini söyleyelim.
Toplu olarak 5G'ye geçen bir şehirde muhtemelen 100Mb/sn hızlarında bir bağlantı görebileceğiz. Bu hız 5G standartlarının gerisinde olsa da, 4G'nin ulaşmaya çalıştığı hızı, yoğun zamanlarda bile zorluyor olacak.
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