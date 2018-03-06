LTE Güvenlik Açıkları Korkutmaya Devam Ediyor
Ne kadar önlem alınırsa alınsın, LTE teknolojisindeki açıklar büyük tehlikeler yaratmaya devam ediyor!
- Ali Ruhi Öztürk
Hücresel ağ teknolojisinde bulunan açıklar hala tam olarak yok edilebilimiş değil. Purdue ve Iowa Üniversitesi araştırmacıları LTE protokollerinde bulunan açıkların altını çizdi ve bu açıklar ile gerçekleşebilecek on saldırı tekniği olduğunu açıkladı. Saldırganlar bu açıklar sayesinde sms'lerinizi görebilir, konumunuzu takip edebilir, cihazınızın bağlantısını kesebilir ve hatta sahte acil durum alarmları bile çalıştırabilirler.
Araştırmacılara göre saldırganlar üç farklı anahtar protokol görevlerinde bulunan açıkları kullanarak sizin kimliğinize bürünebiliyor, ardından şantaj yapmak bile mümkün oluyor. Maalesef bu açıklar sadece teoriden ibaret değil. Ekip, Amerikalı SIM kartlar üzerinde yaptıkları deneylerde bu on teknikten sekizinin çalıştığını kanıtladı.
Bir çok büyük operatör markası güvenlik önlemlerini güncel tutuyor, ancak zaten devasa hale gelmiş hücresel ağların güncellenmesi çok zor ve masraflı olabiliyor. Kısacası hala önlem almamış olan operatörler zaman ile yarışıyor.
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