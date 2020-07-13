Lucifer 5. sezon ne zaman? Netflix, Lucifer 5. sezon fragmanını yayınladı

Netflix dizi ve film platformunun sevilen yapımlarından Lucifer'ın 5. sezonunun ne zaman geleceği dizinin sevenleri tarafından merak ediliyordu. Dizinin resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımlarda yeni sezon tarihi belli oldu. Peki Lucifer 5. sezon ne zaman?

Lucifer 5. sezon ne zaman? Lucifer 5. sezon tarihi belli oldu

Fox tarafından iptal edilen, ardından Netflix tarafından satın alınan dizi Lucifer hem Türkiye'de hem de dünyada sevilen diziler arasında bulunuyor. Dizinin 4. sezonu iki yıl önce yayınlanmıştı ve 5. sezon tarihi de merakla bekleniyordu. Lucifer'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımla 5.sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.  Lucifer'ın 5. sezon fragmanı da izleyici ile buluştu..

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN?

Lucifer'ın 5. sezonu 21 Ağustos'ta Netflix'te olacak.

LUCİFER 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Lucifer Season 5 | Official Trailer | NetflixLucifer Season 5 | Official Trailer | Netflix
Lucifer is back and acting...strange. Get ready - this season all your desires will be fulfilled. Season 5 Part 1 premieres August 21 only on Netflix. Watch Lucifer, only on Netflix: SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 183 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Lucifer Season 5 | Official Trailer | Netflix Lucifer makes a tumultuous return, Chloe rethinks romance, Ella finally finds a nice guy, and Amenadiel adjusts to the whole fatherhood thing.

LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer'a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer'ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda'dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve zaman tanıdı dedektife. Chloe içinde kolay olmayan bu süreçe yani 4.sezonda Luci'yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi. Eve dizide Lucifer'ın ilk sevgilisi, bizim Adem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Havva aslında. Yani insanlığın başlamasına sebep olan ilk anne. Dizide güzel aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer'ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe'den bulamayınca Eve'nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Luci Eve'den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.

LUCİFER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Lucifer bir DC Comics ürünü olan The Sandman'den türetilmiş bir yapım. Lucifer aslında emekli olmuş bir melektir. Cehennemin patronu olmasına rağmen görevinden istifa ederek, dünyaya gelir ve Los Angeles'a yerleşir. Burada Lux isimli bir gece kulübü açar ve yine kendi türünden bir yardımcı ile işe başlar. Elbette o bir insan değildir ve tek derdi eğlenmektir.

Lucifer, dünyada ilk başlarda sadece eğleniyor olsa da bir süre sonra kendini bir cinayeti aydınlatmaya çalışırken bulacaktır. Burada aslında kendi karakterine ters düşmektedir.

LUCİFER DİZİSİ OYUNCULARI

Tom Ellis (Lucifer Morningstar)
Lauren German (Chloe Decker)
Kevin Alejandro (Dan Espinoza)
D.B. Woodside (Amenadiel)
Lesley-Ann Brandt (Mazikeen)
Scarlett Estevez (Trixie)
Rachael Harris (Linda Martin)
Aimee Garcia (Ella Lopez)
Tricia Helfer (Charlotte)
Tom Welling (Marcus Pierce)
Inbar Lavi (Eve)
Kevin Rankin (Malcolm Graham)
Graham McTavish (Father Kinley)
Jeremiah Birkett (Lee)

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