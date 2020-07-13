Lucifer 5. sezon ne zaman? Netflix, Lucifer 5. sezon fragmanını yayınladı

Netflix dizi ve film platformunun sevilen yapımlarından Lucifer'ın 5. sezonunun ne zaman geleceği dizinin sevenleri tarafından merak ediliyordu. Dizinin resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımlarda yeni sezon tarihi belli oldu. Peki Lucifer 5. sezon ne zaman?